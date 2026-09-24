El brent cierra por encima de los 106 dólares por nuevo ataque de hutíes en Arabia Saudí

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Londres, 24 sep (EFE).- El precio del barril de brent para entrega en noviembre repuntó este jueves un 3,41 %, hasta situarse en los 106,60 dólares al cierre de la sesión en el mercado de futuros de Londres por temores a problemass de suministro tras un nuevo ataque de los rebeldes hutíes del Yemen contra objetivos militares en Arabia Saudí.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, avanzó 3,52 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense, en comparación al precio de liquidación de la sesión anterior, cuando registró 103,08 dólares. EFE

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