Petrobras rechaza ampliar su participación en Braskem a menos que otros accionistas hagan lo mismo

27/02/2025 Operario y logo de Braskem. ESPAÑA EUROPA ECONOMIA DESDE ESPAÑA MADRID BRASKEM

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La consejera delegada de Petrobras, Magda Chambriard, ha rechazado este jueves ampliar su control sobre la petroquímica Braskem a menos que el resto de inversores igualen la inyección de capital que potencialmente pudiera hacer la petrolera estatal brasileña.

"No tenemos previsto aumentar nuestra participación, por lo que no cabe plantearse que Petrobras inyecte capital en Braskem a menos que otros accionistas hagan lo mismo", ha afirmado la ejecutiva en declaraciones recogidas por 'Bloomberg' durante la conferencia petrolera bianual ROG.e, celebrada en Río de Janeiro.

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El directivo de Petrobras William França, que forma parte del consejo de administración de Braskem, ya había indicado antes que Chambriard que esperaba que se llegase a un acuerdo para reestructurar la deuda de 11.000 millones de dólares (9.671 millones de euros) que tiene Braskem y evitar la quiebra.

En este sentido, el martes trascendió que los acreedores de Braskem estaban presionando a sus administradores concursales, Petrobras e IG4 Capital Group, para que dieran 3.000 millones de dólares (2.638 millones de euros) y desbloqueasen tal reestructuración.

Esos mismos acreedores aseguraron no estar dispuestos a poner más fondos encima de la mesa y se mostraron escépticos con el plan delineado por Braskem, que incluye flexibilidad a la hora de ampliar el capital.

La compañía ya había solicitado a los acreedores 2.000 millones de dólares (1.758 millones de euros), de los cuales 1.250 millones de dólares (1.099 millones de euros) se destinarían a recomprar los pasivos existentes a un máximo del 50% de su valor nominal y 750 millones de dólares (659,4 millones de euros) a capital circulante.

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No obstante, Petrobras sí ha redoblado su implicación para acordar unas condiciones preliminares de reestructuración antes del plazo límite del 9 de octubre. De lograrlo, Braskem tendrá hasta finales de noviembre para ultimar un plan definitivo.

El pasado mes de agosto, acreedores como Elliott Investment Management o Contrarian Capital Management eran partidarios de que Petrobras inyectase capital, aunque esta se mostró recelosa ya que no desea tener que asumir en su propio balance los pasivos de Braskem con unas elecciones presidenciales en octubre.

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Petrobras posee actualmente el 36,1% del accionariado de Braskem, equivalente al 47% del capital con derecho a voto, pero las financieras pidieron a la petrolera que elevase su participación, aportase capital circulante o emitiese deuda subordinada.