24/09/2026 Tenis/BJKC.- (Previa) España busca la final ante una durísima República Checa. El equipo español de la Billie Jean King Cup, capitaneado por Carla Suárez, se medirá este viernes ante la selección de República Checa en las semifinales de esta edición, cuya fase definitiva se está disputando en Shenzhen (China) en condiciones 'indoor', y donde las españolas buscarán regresar a la final de este certamen 18 años después. DEPORTES WORLD TENNIS

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El equipo español de la Billie Jean King Cup, capitaneado por Carla Suárez, se medirá este viernes ante la selección de República Checa en las semifinales de esta edición, cuya fase definitiva se está disputando en Shenzhen (China) en condiciones 'indoor', y donde las españolas buscarán regresar a la final de este certamen 18 años después.

En 2008, bajo otro formato y con España siendo país anfitrión para el cruce final, se quedaron con la miel en los labios Anabel Medina, Nuria Llagostera, María José Martínez, Lourdes Domínguez, Virginia Ruano y la misma Carla Suárez aún en activo. Ante Rusia se les escapó el título de la entonces llamada Copa Federación, encajando en Madrid un rotundo 0-4.

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Ahora, la selección española tiene una oportunidad de meterse en la última eliminatoria por un título que no gana desde 1998. Con eso en mente, Cristina Bucsa, Jessica Bouzas, Sara Sorribes, Marina Bassols y la reincorporada Kaitlin Quevedo, tras su reciente título en Sao Paulo (Brasil), lidiarán con uno de los países más laureados en la BJKC.

Las checas han levantado el trofeo en 11 ocasiones, cinco de ellas en la época de Checoslovaquia, y además han ganado a España cuatro de las ocho veces que se han enfrentado. Eso sí, el resultado del precedente más cercano en 2025 sonrió a España, gracias a las respectivas victorias de Bouzas y de Bucsa contra Linda Noskova y ante Marie Bouzkova.

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Esos dos enfrentamientos, en caso de que Suárez no elija a Quevedo, podrían repetirse este viernes si Karolina Muchova, número 2 checa, no es del inicio como en cuartos de final ante Gran Bretaña. Sin embargo, mucho ha cambiado el panorama del tenis femenino internacional en el último año, ya que Noskova es la actual número 6 del Ranking WTA.

Además, Noskova ha encontrado regularidad, conquistó el pasado julio el título individual de Wimbledon y ha aterrizado en Shenzhen tras ser cuartofinalista en el US Open, demostrando su buen momento ganando en dos set a la británica Katie Boulter. Por ello, es la principal baza de las checas para volver a una final de la BJKC ocho años después.

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El principal argumento español está en la dupla formada por Bucsa y Sorribes, compenetradas desde que ganaron el bronce olímpico en París 2024, pues fueron vitales en el pase a 'semis' de este torneo con su triunfo ante las kazajas Anna Danilina y Zhibek Kulumbayeva. Así, en otro hipotético dobles decisivo ante Katerina Siniakova y quizá Muchova, la cántabra y la castellonense tendrían muchísimo que decir a su favor.