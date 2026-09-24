Críticas a Stanford por borrar con IA a un estudiante hispano de una foto publicitaria

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Los Ángeles (EE.UU.), 24 sep (EFE).- La Universidad de Stanford enfrenta críticas del alumnado por supuestamente violar sus propias políticas sobre uso de inteligencia artificial (IA) al usar esta tecnología para alterar una fotografía de tres estudiantes, modificando la apariencia de dos de ellos y eliminando la imagen de un estudiante hispano.

La fotografía alterada fue usada en un cartel publicitario del Stanford Residential & Dining Enterprises de la institución ubicada en el corazón del Silicon Valley, el centro mundial de alta tecnología e innovación, en el norte de California.

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La historia salió a la luz gracias a una publicación del periódico estudiantil The Stanford Review que entrevistó a Billy Ramirez, el estudiante que fue borrado de la foto para ser reemplazado por la imagen de una estudiante afroamericana generada con IA.

Aunque Ramírez dijo al periódico que inicialmente le pareció gracioso, luego se sintió molesto porque la universidad tomara decisiones de cómo se representan a los estudiantes.

"Ver que mi identidad fue alterada y quedar fuera de la imagen me hizo sentir, en cierto modo, silenciado y borrado de una representación que se suponía debía incluirme", agregó al rotativo el estudiante que se graduará el próximo año.

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La IA también fue usada para modificar los rasgos de los dos compañeros de Ramírez que no fueron eliminados de la foto.

Tras las críticas, Stanford reconoció que las modificaciones y la falta de información al respecto violaban la propia política de la universidad sobre IA.

"Hemos revisado el asunto y confirmado que se utilizó IA para modificar la imagen, infringiendo la política universitaria. Los carteles que mostraban la imagen en cuestión han sido retirados", dijo en un comunicado la institución universitaria citada por ABC. EFE

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(foto)