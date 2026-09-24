Del Rey Felipe sin la Reina Letizia, a Tamara Falcó. Lluvia de vips en la inauguración de la temporada del Teatro Real

24/09/2026 El Rey Felipe VI ha presidido la inauguración de la temporada del Teatro Real EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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A pesar de que en los últimos años los Reyes Felipe y Letizia se han convertido en habituales en la apertura de la temporada del Teatro Real de Madrid cada mes de septiembre, reafirmando así su apoyo incondicional a la cultura en la que es una de sus citas más destacadas del año y en la que la Reina siempre sorprende con sus estilismos, la inauguración del curso 2026/27 ha estado protagonizada este miércoles por el Rey en solitario, puesto que la madre de la Princesa Leonor se encuentra en Bélgica para asistir a un acto internacional con motivo del Día Mundial de la Investigación del Cáncer.

Con el emblemático escenario madrileño vestido de gala para acoger la primera ópera de la temporada -'Manon Lescaut', de Giacomo Puccini, que vuelve a representarse en el Real 102 años después- bajo la presidencia de su Majestad, han sido numerosos los rostros conocidos que tampoco se han querido perder el arranque de la temporada lírica en la capital, convirtiendo la Plaza de Oriente en un desfile de vips dispuestos a disfrutar de una de las obras más famosas de uno de los grandes compositores italianos de la historia.

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Personalidades políticas como el Ministro de Cultura, Ernest Urtasun; Ana Botella; Cuca Gamarra; Marta Rivera de la Cruz; Cristina Cifuentes; o Esperanza Aguirre con su marido Fernando Ramírez de Haro; empresarios como Manolo Falcó con su mujer Amparo Corsini, que una vez más ha dado una lección de estilo con un diseño de terciopelo gris con bordado floral y flecos en el bajo; los duques de Huéscar, Fernando Fitz-James Stuart y Sofía Palazuelo, impecable con un diseño azul cielo de inspiración boho-chic; Paloma Segrelles; Marcos de Quinto y Angélica de la Riva; Myriam Lapique; Iñaki Gabilondo; o Carmen Lomana, pura elegancia con un vaporoso vestido de Chanel con la espalda al descubierto.

Pero si hay alguien que ha acaparado todos los flashes, al margen del Rey Felipe, esa ha sido sin duda Tamara Falcó, que apasionada de la ópera no se ha querido perder la inauguración de la temporada en compañía de su marido Íñigo Onieva. Siempre perfecta, la hija de Isabel Preysler ha escogido para la ocasión un favorecedor diseño de su propia colección 'TFP by Tamara Falcó' para Pedro del Hierro. Un modelo rojo teja con escote en uve, manga larga semitransparente ligeramente abullonada con puño elástico fruncido y falda de corte evasé, que ha combinado con sandalias doradas y con el que estaba sencillamente radiante.

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