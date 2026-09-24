Becerra amplía su ventaja sobre Hilton en la carrera por la gobernación de California

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Los Ángeles (EE.UU.), 24 sep (EFE).- El demócrata Xavier Becerra lidera con el 58 % las preferencias de los votantes para ganar la gobernación de California frente al 33 % del republicano Steve Hilton, amigo del presidente estadounidense, Donald Trump, según una nueva encuesta del Instituto de Estudios Gubernamentales de la Universidad de California Berkeley (IGS) revelada este jueves.

El demócrata va en camino de convertirse en el primer gobernador latino de California en más de 150 años, en un estado donde los latinos representan cerca del 40 % de la población y los californianos de origen mexicano rondan un tercio del total.

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La encuesta patrocinada por Los Angeles Times mostró avances significativos en el apoyo a Becerra, en regiones donde Hilton iba ganando anteriormente, como el condado de Orange, la zona de Inland Empire, el Valle de San Joaquín y la región de la Costa Norte y la Sierra Nevada.

En una encuesta a principios de agosto el demócrata aventajaba 18 puntos porcentuales al republicano a comparación de los 25 puntos porcentuales que mostró el sondeo actual.

Becerra, secretario de Salud durante el gobierno de Joe Biden y exfiscal de California, pasó de una contienda incierta en las primarias demócratas cuando disputó con 61 aspirantes en junio a una posición mucho más sólida frente a Hilton, expresentador de Fox News.

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Ambos candidatos se enfrentarán en elecciones generales el 3 de noviembre y el ganador reemplazará al actual gobernador de California, Gavin Newsom, que no puede presentarse a la reelección debido a que ya ha cumplido, tras ser reelegido en 2022, los dos mandatos que marca la ley.

Eric Schickler, codirector del IGS, dijo que dado que 2026 se perfila como "un año fuerte" para los demócratas a nivel nacional, los obstáculos que enfrenta Hilton en una California de tendencia demócrata “son aún mayores” de lo habitual.

La encuesta, realizada del 15 al 20 de septiembre, también mostró que las principales preocupaciones de los votantes en California son el costo de vida (44%) y oponerse a las políticas de la Administración del presidente Donald Trump (37%) .

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En la carrera por la Alcaldía de Los Ángeles, un sondeo de IGS mostró que la concejal de Los Ángeles Nithya Raman aventaja a la alcaldesa Karen Bass por 11 puntos porcentuales en las elecciones del 3 de noviembre.

Un 28 % de los probables votantes manifestó su apoyo a la alcaldesa, que busca su reelección, mientras que un 39 % indicó que votaría por Raman. El 33 % restante se declaró indeciso, una cifra inusualmente alta a tan poca distancia de las elecciones del 3 de noviembre, destacó el rotativo. EFE

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