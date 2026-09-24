Airtificial dirige un proyecto de modernización de guarderías públicas en El Salvador por 3 millones de euros

18/10/2022 Trabajadores de Airtificial EUROPA ESPAÑA ECONOMIA AIRTIFICIAL

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Airtificial, a través de su división de infrastructuras, ha firmado con el Gobierno de El Salvador un contrato de tres millones de euros para dirigir la supervisión de las obras de modernización de los centros educativos públicos de primera infancia del país.

El proyecto, considerado de interés nacional, se enmarca en el Programa de Mejora de los Ambientes Físicos de Aprendizaje en Centros Oficiales de Educación y cuenta con financiación del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), entidad perteneciente al Grupo Banco Mundial, según ha indicado la firma andaluza en un comunicado este jueves.

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El contrato comprende la supervisión de las actuaciones de mejora que se desarrollarán en 40 centros educativos públicos situados en varios departamentos del país y que beneficiarán a la población infantil.

SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LAS OBRAS

La división de infrastructuras será responsable de dirigir la supervisión técnica de las obras y comprobar que se ejecuten conforme a los diseños, especificaciones, presupuestos y plazos establecidos, así como a los criterios técnicos, ambientales, de calidad y de seguridad definidos para el proyecto.

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Las actuaciones incluirán la rehabilitación, ampliación y/o construcción de los centros; la adecuación de aulas y espacios comunes; la mejora de las instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias; y la adaptación de las condiciones de accesibilidad y seguridad para los más pequeños.

Los trabajos tendrán una duración estimada de 12 meses en los que Airtificial desarrollará los trabajos en solitario en 30 de los centros y otros 10 centros en colaboración con un socio local.

El consejero delegado de Airtificial, Guillermo Fernández de Peñaranda, ha señalado que "este proyecto pone la experiencia de la firma en ingeniería y supervisión al servicio de una infraestructura esencial para el desarrollo de El Salvador".

"Modernizar las guarderías significa mejorar los espacios en los que comienza la formación de las nuevas generaciones", ha añadido, destacando que esta adjudicación refuerza "su compromiso con Latinoamérica y consolida la capacidad de Airtificial para liderar proyectos públicos estratégicos con un impacto directo y duradero en la sociedad".

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Esta adjudicación amplía la presencia de la compañía en El Salvador, donde opera desde hace casi 30 años, desde el año 1997 y ha ejecutado 20 proyectos.

"Airtificial consolida así su presencia en Latinoamérica, una región clave para el crecimiento de la división de infrastructuras en la que opera desde hace más de 50 años", ha incidido, explicando que el trabajo 'core' de esta división se centra en el desarrollo de proyectos de ingeniería y supervisión en los ámbitos del agua, el transporte, la edificación y otras infraestructuras estratégicas o infraestructuras públicas esenciales con impacto social.

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Durante 2026, la empresa española ha ampliado su actividad con nuevos proyectos en República Dominicana y Honduras, avanzando en la diversificación geográfica de su negocio.