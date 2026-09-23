Valoración de China entre los estadounidenses sube 9 puntos desde 2021, según estudio

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Washington, 23 sep (EFE).- La valoración de China entre los estadounidenses ha subido 9 puntos desde 2021, hasta una media de 37 sobre 100, aunque la mayoría mantiene una percepción fría del país asiático, según un análisis publicado este miércoles por el Pew Research Center, coincidiendo con la llegada del presidente chino, Xi Jinping, a Washington para reunirse con su homólogo Donald Trump en una visita de Estado de tres días.

El resultado supone una mejora respecto a los 28 puntos registrados en 2021 en el "termómetro de sentimientos" utilizado por Pew para medir las opiniones sobre distintos países, aunque China continúa con una valoración mayoritariamente fría entre los estadounidenses.

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La proporción de adultos con una opinión cálida de China, definida por Pew como una puntuación de entre 51 y 100, aumentó del 11% en 2021 al 19 % este año, mientras que quienes tienen una percepción fría, con puntuaciones de entre 0 y 49, bajaron del 68% al 54%.

"Los sentimientos de los estadounidenses hacia China se han calentado en los últimos años, aunque siguen siendo fríos en general", señalaron los investigadores Laura Silver y Laura Clancy en el análisis.

El estudio se basa en una encuesta realizada entre el 14 y el 20 de septiembre a 5.193 adultos estadounidenses, de los que 1.168 evaluaron específicamente a China.

La evolución también presenta diferencias partidistas, ya que Los demócratas y los independientes que se inclinan por ese partido dieron a China una valoración media de 43 puntos, frente a los 29 de los republicanos e independientes afines al Partido Republicano.

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Aun así, ambos grupos mejoraron su valoración respecto a 2021: la proporción de demócratas que expresan una opinión cálida pasó del 15% al 26%, mientras que entre los republicanos subió del 5 % al 10 %.

La edad también marca diferencias: los estadounidenses de entre 18 y 49 años dieron a China una valoración media más favorable que los mayores de 50 años.

Entre los primeros, un 24 % expresó una opinión cálida, frente al 11 % entre los mayores. En conjunto, sin embargo, el 54 % de los encuestados mantuvo una valoración fría de China, frente al 19 % que la consideró cálida y el 27 % que se situó en un punto neutral.

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El análisis de Pew se publica mientras Xi llega este miércoles a Washington para una visita de Estado que se extenderá hasta el viernes y en la que mantendrá reuniones con Trump sobre las relaciones entre las dos mayores economías del mundo y otros asuntos internacionales.

Se trata de la primera visita de Estado de Xi a Estados Unidos en once años y del tercer encuentro entre ambos líderes desde el regreso de Trump a la Casa Blanca. EFE