El mayor impacto de El Niño en El Salvador se presentará entre enero y abril de 2027

Guardar

San Salvador, 23 sep (EFE).- El mayor impacto del fenómeno de El Niño en El Salvador, país en donde ya ha causado sequía, calor extremo y escasez de lluvias, se presentará entre enero y abril de 2027, advirtió este miércoles el director de la Dirección General de Protección Civil, Luis Anaya.

El funcionario explicó, durante una entrevista en un canal local, que el fenómeno comenzó en el país entre junio y julio, en su primer año de incidencia, y que "lo que debería preocupar es en el segundo año de incidencia, entre enero y abril del próximo año".

PUBLICIDAD

El Salvador se encuentra en alerta roja por la sequía generada por El Niño, decretada el pasado 25 de agosto por Protección Civil, fenómeno que también ha causado calor extremo, afectando los cultivos y la seguridad alimentaria.

Se ha estimado que el fenómeno de El Niño afecte en El Salvador en la producción de cerca de 6,9 millones de quintales de maíz, frijol y sorgo o el 100 % de la siembra de agosto y septiembre.

La mayoría de los productos de la canasta básica de El Salvador llegan de países vecinos como Guatemala, Honduras y Nicaragua para cubrir la demanda local, también afectados por la sequía.

Esta dependencia es del 90 % para hortalizas y verduras, 60 % para derivados de la leche, 32 % en el caso del maíz, 25 % para el frijol y un 33 % en el caso del arroz.

No obstante, el director de Protección Civil descartó un desabastecimiento de productos, como granos, verduras y hortalizas.

Según una publicación del periódico La Prensa Gráfica, que cita un informe de la estatal Universidad de El Salvador (UES), El Niño perderá fuerza a mitad de 2027 para un descenso de un 61 %.

Una buena parte de la población rural de El Salvador se encuentra en el llamado Corredor Seco Centroamericano, una franja que atraviesa Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y llega al sur de México (Chiapas).

Lo habitan unas 11,5 millones de personas, de las cuales la mitad depende de la agricultura de subsistencia. EFE