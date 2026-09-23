Prorrogan el régimen de excepción que suma más de 93.000 arrestos en El Salvador

Guardar

San Salvador, 23 sep (EFE).- La Asamblea Legislativa de El Salvador, dominada por el partido Nuevas Ideas del presidente Nayib Bukele, aprobó este miércoles la prórroga número 55 del polémico régimen de excepción que suspende garantías constitucionales en el marco de la "guerra contra las pandillas".

La prórroga del régimen de excepción, por otros 30 días, fue aprobada con los votos de 57 de los 60 diputados del Congreso, donde únicamente tres legisladores pertenecen a la oposición.

PUBLICIDAD

"La complejidad de la actividad criminal desarrollada por las organizaciones y el comportamiento criminal que estas mantuvieron en el país, dieron lugar al establecimiento del régimen de excepción, y a la fecha, continúan evidenciándose ciertos rasgos que demandan de una respuesta con alto rigor por parte del Estado", señala el decreto votado sin debate legislativo previo.

En el documento se argumenta que "persisten conductas" en el país como "determinadas acciones vinculadas al tráfico de drogas, que constituye uno de los medios de financiamiento de las pandillas", o el "intento de replicar modelos de reclutamiento de jóvenes para integrar pandillas y ocasionar delitos".

PUBLICIDAD

Este régimen, vigente desde marzo de 2022 y cuestionado por activistas y organizaciones de derechos humanos, ha dejado al menos 93.162 detenidos a los que el Gobierno acusa de pertenecer o colaborar con las pandillas.

En tanto, organizaciones humanitarias han registrado más de 6.400 denuncias de atropellos y 570 muertes de personas en custodia estatal, la mayoría con signos de violencia, según las denuncias.

La medida, que también se ha utilizado para tratar de acallar voces críticas del Gobierno de Bukele, según diversos analistas, continuará vigente hasta el 27 de octubre del año en curso.

El régimen de excepción se ha convertido en la única apuesta del Gobierno contra las pandillas, lo que también le granjeó a Bukele, que mantiene una alta aprobación entre los salvadoreños, su reelección inmediata para un segundo mandato pese a la prohibición constitucional en su momento.

PUBLICIDAD

Organizaciones internacionales, como Amnistía Internacional (AI), han alertado de que bajo esta disposición el Estado salvadoreño podría estar cometiendo crímenes de lesa humanidad. EFE