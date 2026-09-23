Reino Unido responde a Milei que no "tiene ninguna duda" sobre la soberanía de Malvinas

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Redacción Internacional, 23 sep (EFE).- Reino Unido respondió este miércoles en un comunicado al presidente de Argentina, Javier Milei, que no "tiene ninguna duda" de la soberanía británica sobre las Islas Malvinas.

Horas antes, el jefe de Estado argentino, durante su discurso ante la Asamblea General de la ONU, pidió negociaciones sobre las islas y amenazó con consecuencias para las empresas. "No seremos indiferentes frente a quienes exploten recursos bajo ocupación ilegítima e ilegal", aseguró.

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Frente a esta afirmación, Reino Unido respondió que los intentos de impedir el sector de los hidrocarburos en las islas son "un intento totalmente inaceptable de ejercer jurisdicción extraterritorial y carecen por completo de justificación en el Derecho internacional. Además, suponen un obstáculo para el comercio mundial y son incompatibles con el libre comercio".

En el texto, difundido en redes sociales por la embajada de Reino Unido ante la ONU, el país británico asegura que "se mantiene firme en su apoyo al derecho de los habitantes de las Islas Malvinas a la libre determinación", tal y como recoge la Carta de las Naciones Unidas.

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Además, afirma que "Argentina niega este derecho humano fundamental" y califica las reivindicaciones del Gobierno de Milei como un comportamiento "totalmente incompatible con los principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas", además de decir que "no es el comportamiento que esperamos de una democracia".

En el comunicado se hace referencia al referéndum de 2013, en el que la población de las Islas Malvinas votó en un 99,8 % por mantener su estatuto, con un 92 % de participación.

En su discurso, Milei se refirió a la ONU como “una organización inútil” por haber permitido que no se respete la resolución histórica sobre Malvinas y agregó que “una institución que no logra que su palabra pese sobre los hechos pierde lo más importante, su autoridad”.

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Además, Milei dejó así claro que aquellas empresas que operen en Malvinas no podrán hacerlo en Vaca Muerta, la gigantesca formación de hidrocarburos del sur de Argentina y foco de atención del sector energético mundial.

En las aguas que rodean las Malvinas operan, entre otras, la petrolera israelí Navitas y la británica Rockhopper, socias en Sea Lion, proyecto que espera empezar a extraer petróleo en marzo de 2028 y cuyas licencias se renovaron este martes por otros cinco años.

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Estos hechos han alimentado la tensión entre Argentina y Reino Unido por la soberanía de las islas, administradas por Londres desde su ocupación en 1833 y reclamadas por Buenos Aires.

El martes el primer ministro británico, Andy Burnham, dijo ante la Asamblea General que Reino Unido se mantendrá "firme" frente a las amenazas a las Malvinas. EFE