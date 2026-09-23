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Una persona migrante, hospitalizada tras llegar en patera a Formentera

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Una personas migrante ha tenido que ser hospitalizada tras llegar en patera a Formentera y sufrir una enfermedad en estado avanzado.

Según la información facilitada por la Delegación del Gobierno, la persona ha llegado en una embarcación en la que viajaban nueve personas de origen magrebí y que ha sido rescatada a las 03.10 de este miércoles.

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En total, este miércoles han llegado a las costas de Baleares tres pateras con 52 personas a bordo. La primera, a las 00.11 horas, momento en que se ha interceptado a 16 personas de origen magrebí en la carretera PM-820 de Sant Ferran de ses Roques, en Formentera.

Más tarde, a las 04.55 horas, se ha interceptado a 27 personas de origen subsahariano a 12 millas al sureste de Cabrera.

Además, este martes llegaron a las costas de Baleares un total de seis embarcaciones con 83 personas a bordo, la última a las 23.50 horas, momento en que se interceptó a 11 personas de origen magrebí en la en la carretera PM-820 en Playa de Migjorn de Formentera.

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