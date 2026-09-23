Netanyahu y sus ministros atacan a Macron por negar la actividad de Hamás en Cisjordania

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Jerusalén, 23 sep (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y diversos ministros de su coalición ultraderechista atacaron al presidente francés, Emmanuel Macron, después de que el líder galo dijera ante la Asamblea General de la ONU que "Hamás nunca ha operado en Cisjordania".

Netanyahu respondió que "la grotesca absurdidad de las declaraciones de Emmanuel Macron resulta pasmosa", según un mensaje publicado por su oficina poco antes de la medianoche de este martes, y añadió que "los terroristas de Hamás perpetran ataques contra judíos casi a diario", una afirmación que no sustentó con datos concretos.

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El primer ministro israelí aseguró que fue un miliciano de Hamás el que mató a tiros el pasado domingo a un colono israelí cerca de un asentamiento en Cisjordania. Tras el ataque, el grupo islamista apoyó la acción, pero no la reivindicó, lo que suele hacer en el caso de ataques perpetrados por sus miembros.

"La ignorancia NO es excusa para borrar su sangre", continuó Netanyahu.

En su discurso de este martes ante la ONU, Macron volvió a llamar al reconocimiento de la soberanía de Palestina.

"Miren lo que está sucediendo en Cisjordania: donde, día tras día, vemos violaciones (por parte de Israel). Pero, ¿en nombre de qué? Hamás nunca ha operado en Cisjordania", añadió.

Un funcionario diplomático francés declaró este miércoles al diario The Times of Israel que el mandatario se equivocó y quiso decir "Hamás no gobierna Cisjordania".

De forma similar a Netanyahu, el sionista religioso y colono ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, acusó a Macron de mentir antes de prometer "reforzar" los asentamientos israelíes en Cisjordania y construir "la franja de seguridad del Estado de Israel".

El embajador de EE.UU. en Israel, Mike Huckabee, también tuiteó este miércoles: "Es difícil imaginar un discurso más alejado de la realidad que el de Macron en la ONU", y enlazó cifras sobre ataques de Hamás desde los años 90 compartidas por el ministro de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo, Amichai Chikli.

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Dicho ministro, que se sitúa en el ala más de extrema derecha del partido de Netanyahu, detalló cinco ataques en Cisjordania que atribuye a Hamás entre 1994 y 2023, con el mensaje en francés: "¡Vergüenza debería darle!".

Israel considera ataques "terroristas" a todos aquellos perpetrados por palestinos (sean o no milicianos), quienes esporádicamente matan a uniformados o colonos que viven ilegalmente en Cisjordania, territorio palestino ocupado.

Unos 3,3 millones de palestinos conviven en Cisjordania con cientos de puestos de control militares israelíes, sin libertad de movimiento y junto a cientos de asentamientos judíos -ilegales según el derecho internacional- donde residen unos 700.000 colonos.

Según datos de la ONG B'Tselem, las fuerzas israelíes y los colonos han matado desde el 7 de octubre de 2023 a 1.100 palestinos en Cisjordania ocupada -incluida Jerusalén Este-, entre ellos 240 niños y adolescentes palestinos.

La ONU afirma que 41 israelíes, entre civiles y personal de seguridad, han muerto en ataques palestinos o durante incursiones militares israelíes en Cisjordania en ese mismo periodo. EFE