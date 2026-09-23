China rechaza que la detención del sismólogo estadounidense Youlin Chen sea "errónea"

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Pekín, 23 sep (EFE).- China descartó este miércoles que la detención del sismólogo estadounidense Youlin Chen sea "errónea" y aseguró que el acusado ha realizado actividades que ponen en peligro la "seguridad nacional" del gigante asiático.

El portavoz de la Cancillería china Guo Jiakun defendió en una rueda de prensa rutinaria que China es un país regido por el Estado de derecho y que no existe lo que se denomina como "detención errónea".

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Según la información presentada por el vocero, Chen es sospechoso de haber llevado a cabo actividades que ponen en peligro la "seguridad nacional" de China y aseguró que los órganos judiciales chinos tramitan el caso conforme a la ley.

El pasado agosto, Washington recordó que Chen se encontraba "detenido injustamente" en China, así como el académico birmanoestadounidense Min Zin, una clasificación que eleva la prioridad de los esfuerzos estadounidenses para conseguir su liberación.

Estados Unidos considera que uno de sus nacionales está "detenido injustamente" cuando es encarcelado en el extranjero de forma arbitraria o sin las debidas garantías, aunque el país que lo retiene haya presentado cargos formales.

Esta clasificación permite que el caso pase de recibir asistencia consular ordinaria a una gestión diplomática de alto nivel para buscar su liberación y puede incluir negociaciones, presión política o sanciones.

La respuesta de Pekín se produce en la antesala de la visita del presidente chino, Xi Jinping, a Washington para reunirse con su homólogo, Donald Trump, en un encuentro que abordará la situación de Taiwán, la tregua comercial o la rivalidad tecnológica entre ambas potencias. EFE

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