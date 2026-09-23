Congreso de Chile interpelará al canciller por la adhesión al 'Escudo de las Américas'

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Santiago de Chile, 23 sep (EFE).- La bancada de oposición del Congreso de Chile anunció este miércoles que incluirá la adhesión del país al 'Escudo de las Américas', impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump, en la interpelación al ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, pautada para el 28 de septiembre.

El secretario de Estado ya había sido citado, a inicios de mes, para tratar la polémica con Argentina respecto al estrecho de Magallanes, la relación del país con Estados Unidos, entre otros temas, un hecho inédito para un canciller en el ejercicio del cargo en el país austral.

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La interpelación parlamentaria es un mecanismo de fiscalización establecido por la Constitución donde la Cámara de Diputadas y Diputados cita a un ministro de Estado para que responda preguntas sobre temas bajo su cargo, respecto de materias específicas que generan dudas o controversia.

El impulsor del interrogatorio al canciller, el diputado del Partido Socialista (PS) Nelson Venegas, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, notificó la inclusión del tema luego del rechazo que generó en el seno de la centroizquierda e izquierda radical y pese a la defensa de la bancada oficialista.

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"La ciudadanía tiene derecho a conocer, en castellano, lo que el día de ayer suscribieron todos los países miembros del Escudo de las Américas, incluyendo Chile. Por supuesto este será uno de los temas que trataremos en la interpelación del día lunes", escribió el parlamentario socialista en su cuenta de X.

Las directivas de colectividades como el Partido Socialista, el Partido Comunista, el Frente Amplio y el Partido Por la Democracia emitieron comunicados en rechazo de la apuesta anunciada el martes por el jefe de Estado, al cuestionar que no se conocen los alcances del acuerdo y que podría verse afectada la soberanía nacional.

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"La adhesión a esta iniciativa es un acto de sumisión que rompe con la línea de Estado que ha seguido Chile en materia de política exterior", indicaron, por ejemplo, desde el Frente Amplio.

Los mensajes emitidos por los partidos coincidieron en que "nos preocupa especialmente que el gobierno haya avanzado en esta decisión sin un debate público suficiente y sin transparentar previamente sus alcances en materias tan sensibles como defensa", como indicó el documento del PS.

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Los partidos de derecha y ultraderecha chilena Republicano, UDI, RN y Evópoli expresaron, por su parte, un rechazo categórico al “intento de la oposición por instalar que la adhesión de Chile al Escudo de las Américas supondría algún menoscabo a nuestra soberanía".

En ese sentido, el canciller chileno Pérez Mackenna declaró desde Nueva York, a la prensa chilena que en la adhesión al 'Escudo de las Américas' "no hay subordinación" y que se ajustará "a la voluntad de cada país".

"El 'Escudo de Américas', como bien lo dijo el Presidente ayer, no tiene nada que ver con el uso de fuerzas militares. Es, en la línea del Compromiso de Santiago, una coordinación, un esfuerzo al que Chile adhiere con otros 14 países para el combate contra la delincuencia organizada transnacional", explicó. EFE

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