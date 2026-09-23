La sociedad civil argentina señala el "escudo de impunidad" que supone el plan de IA de Milei

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Buenos Aires 23 sep (EFE).- Organizaciones de la sociedad civil argentina cuestionaron este miércoles el discurso del presidente Javier Milei ante la Asamblea General de la ONU, donde prometió poca regulación, beneficios fiscales y "responsabilidad limitada" para las empresas que operen con agentes de inteligencia artificial (IA), al "importar modelos que conviertan la tecnología en un escudo de impunidad”.

“Milei quiere venderle al mundo una supuesta libertad tecnológica que, en la práctica, puede convertirse en una cueva jurídica para esconder responsabilidades", advirtió Oscar Soria, cofundador del laboratorio de ideas 'The Common Initiative', en un comunicado conjunto difundido por varias organizaciones.

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El presidente argentino afirmó -ante la ONU- que busca convertir a su país en “el lugar más competitivo al mundo” para desarrollar IA, con un marco jurídico específico, el compromiso de no regular de manera preventiva y "responsabilidad limitada" para las empresas que operen con agentes de IA y beneficios fiscales.

Este mensaje coincide con la discusión legislativa de la reforma de la actual Ley de Sociedades Comerciales, impulsada por el Gobierno de Milei, que introduce por primera vez a nivel internacional una figura societaria que no requiere "trabajadores en relación de dependencia ni recursos humanos para su operación ordinaria", según el texto.

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Soria afirmó que si una sociedad automatizada puede “tomar decisiones, contratar, administrar activos y producir daños” alguien debe responder por ello y que “no existe innovación genuina cuando se construyen escudos de impunidad para que nadie responda por las decisiones tomadas por sistemas automatizados”.

“Argentina se merece un debate abierto, exhaustivo y abarcativo sobre la IA y una gobernanza propia. No podemos importar modelos que conviertan la tecnología en un escudo de impunidad”, afirmó por su parte Micaela Sánchez Malcolm, presidenta de la Asociación Civil Generas.

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Estas asociaciones, que conforman una coalición de seguimiento legislativo del polémico proyecto, advierten sobre otras normativas impulsadas por el Gobierno, como la que busca establecer condiciones extraordinariamente favorables en términos impositivos y amplios permisos legales y medioambientales para grandes empresas.

Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas, sostuvo que Milei busca "trasladar la lógica del extractivismo a la era digital, con corporaciones con acceso privilegiado al agua y la energía y un Estado cada vez más limitado para proteger los bienes comunes.

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El comunicado conjunto insistió en que la infraestructura necesaria para desarrollar sistemas de IA requiere agua, energía, territorio e infraestructura, al alertar sobre el plan de convertir a Argentina en una “guarida normativa” para grandes corporaciones tecnológicas.