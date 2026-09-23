Guterres y Fujimori abordan la cooperación para combatir el crimen organizado en la región

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Naciones Unidas, 23 sep (EFE).- El secretario general de la ONU, António Guterres, y la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, abordaron la cooperación para combatir el crimen organizado en la región, que la mandataria define como el primer gran desafío de su Gobierno.

Guterres y Fujimori mantuvieron un encuentro en la ONU en al marco de la semana de Alto Nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas, donde la presidenta intervino el martes.

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Ambos conversaron, según un comunicado de la secretaría general, la cooperación para hacer frente a los impactos de El Niño y Guterres destacó el papel de su país en la defensa del multilateralismo y las operaciones de paz de la ONU.

Además, intercambiaron opiniones sobre la cooperación para combatir el crimen organizado transnacional.

La presidenta señaló precisamente durante su intervención ante la Asamblea General este asunto como el primer reto al que tendrá que hacer frente su recién estrenado Gobierno.

Fujimori apostó por definir a los grupos vinculados con este tipo de crimen como "grupos terroristas" y "enemigos del sistema democrático", una postura similar a la aplicada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desde su regreso a la Casa Blanca.

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La peruana afirmó que en la región hay una guerra declarada por estas organizaciones "que han impuesto el terror", que "no tiene ni uniforme, ni reglas internacionales" y con las que "no existe la rendición ni la firma de acuerdos de paz".

La presidenta conservadora, hija del dictador Alberto Fujimori, también participó en una cumbre del Escudo de las Américas, la organización impulsada por Trump para luchar contra el crímen organizado en la región a la que se adherió en septiembre. EFE

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(foto)