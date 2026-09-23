Venezuela gana el oro del fútbol femenino al imponerse a Chile en los penaltis

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Buenos Aires, 23 sep (EFE).- Venezuela se colgó la medalla de oro del fútbol femenino en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 tras vencer por penaltis a Chile en un partido que rescató de la derrota con un gol en el último minuto del tiempo regular.

La final, disputada en el estadio de la Asociación Rosarina de Fútbol, tuvo un entretenido primer tiempo que finalizó sin goles, en el que la portera venezolana Valeria Rebanales frenó los intentos de las chilenas, que en el cuarto minuto de la segunda mitad lograron desnivelar a través de Antonella Martínez.

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Cuando parecía que la presea dorada se iba para Santiago, el árbitro, en el minuto 90, pitó un penalti a favor de Venezuela que Karla Alfonzo cambió por gol para el 1-1 que hizo delirar al plantel caribeño y llevó la definición al punto blanco de los 12 pasos.

Desde allí, la portera Rebanales fue determinante para el 4-2 que le dio el festejo final a las venezolanas.

Más temprano, el bronce fue para Uruguay al vencer 4-2 también en cobros de penaltis a Paraguay, tras la igualdad a un gol en los 90 minutos.

El taekwondo repartió oros en la modalidad Kyorugi para argentinos, venezolanos, brasileños y colombianos.

En la rama masculina de menos de 58 kilos se impuso Yohandri Granados, de Venezuela, tras vencer al local Ignacio Espínola, mientras que en la categoría de hasta 68 kilos hubo triunfo albiceleste con José Acuña, quien batió al brasileño Joao Souza.

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En la rama femenina inferior a 49 kilos se alzó con la dorada la colombiana Andrea Ramírez al derrotar a la uruguaya María Grippoli, y en la competencia de hasta 57 kilos festejó la brasileña María Pacheco tras imponerse a la argentina María Sepúlveda.

El dobles de tenis de mesa de este miércoles consagró a argentinos y venezolanas.

La pareja local de Horacio Cifuentes y Santiago Lorenzo se impuso a los chilenos Nicolás Burgos y Gustavo Gómez en la final masculina, mientras que el oro femenino fue para Venezuela de las manos de Camila Obando y Cristina Gómez, que se impusieron a las chilenas Paulina Vega y Daniela Ortega.

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El tiro con arco consagró a brasileños y colombianos, con gran nivel de los cafeteros que se quedaron con cuatro de las doce medallas en juego.

En la disciplina recurvo por equipos, el podio de la rama masculina tuvo a Brasil con oro, Colombia con plata y Chile con bronce, y en el femenino Brasil también logró la dorada seguido de Colombia y Argentina en segundo y tercer puesto, respectivamente.

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En arco compuesto por equipos, colombianos y colombianas se colgaron los oros, mientras que Argentina logró sendas medallas de plata. El bronce masculino fue para Venezuela y el femenino para Ecuador.

Los tres primeros puestos del medallero general los ocupan Brasil con 222 (93 oros, 69 platas, 60 bronces), seguido por Colombia con 141 (50 oros, 52 platas, 39 bronces) y Argentina con 203 (51 oros, 58 platas, 94 bronces). EFE

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(foto)