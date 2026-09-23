La cámara alta de Suiza exige que UBS cubra el 90% de sus filiales extranjeras con capital CET1

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El Consejo de los Estados --Cámara Alta suiza-- ha dado luz verde por 26 votos a favor y 16 en contra al mecanismo que exige al mayor banco del país UBS a respaldar el 90% de sus participaciones en el extranjero con el capital CET1 --el de mayor calidad--, lo que supone suavizar las normas de capital inicialmente previstas por el Gobierno helvético, que aspiraba a que el porcentaje se elevara al 100%.

De esta manera, la cámara del parlamento suizo ha sacado adelante la propuesta presentada por una "fuerte" minoría con la que Suiza busca establecer nuevas normas sobre el capital para evitar la quiebra de sus entidades, evitando repetir lo ocurrido con Credit Suisse en 2023.

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El paquete aprobado este miércoles reforzará el mecanismo 'Demasiado grande para quebrar' y con esta votación parece aclararse el camino que tomará uno de los puntos más polémicos de esta iniciativa, que ha generado gran debate entre el mundo financiero, el Ejecutivo helvético y el resto de legisladores.

De hecho, la medida ratificada no parece agradar ni a UBS ni al Gobierno suizo. Mientras UBS mostró la pasada jornada su apoyo a rebajar estas exigencias al 50% al permitir a los bancos cubrir la otra mitad con bonos contingentemente convertibles ('CoCos', como se los conoce en la jerga financiera), el Ejecutivo buscaba un respaldo del 100%.

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Las tres iniciativas se han presentado este miércoles ante el parlamento, pero finalmente ha salido adelante la medida propuesta por una parte minoritaria de los miembros del Consejo de los Estados.

"En los días previos a la decisión, UBS y las principales asociaciones empresariales se habían opuesto públicamente a esta propuesta minoritaria. UBS argumentó que un respaldo del 90% con capital social básico no representaba una concesión a la propuesta del Consejo Federal y dañaría permanentemente su competitividad. UBS y varias asociaciones empresariales importantes habrían preferido el acuerdo propuesto por la mayoría, que finalmente no prosperó", explica una nota del Parlamento.

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Aunque se trata de un importante paso de la iniciativa, quedan muchos trámites hasta que lleguen a implementarse nuevos requisitos de capital para los bancos. Todavía debe enfrentarse a mociones y modificaciones en el propio Consejo de los Estados, para pasar después a ser debatida en la cámara baja y, previsiblemente, ser más tarde respaldada por los ciudadanos suizos en referéndum.

"La legislación entrará en vigor a principios de 2029 como muy pronto (...). Los requisitos no podrán entrar en vigor hasta que exista certeza respecto a las medidas legales de alivio de transferencias. Por consiguiente, el proyecto de ley prevé que los requisitos de la Ordenanza de Liquidez se apliquen a partir de 2033", explican en la web del Departamento Federal de Finanzas de Suiza.

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