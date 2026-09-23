Eysa compra Joinup y refuerza su posición como operador integral de movilidad

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Eysa, compañía española dedicada a soluciones tecnológicas de movilidad controlada por la gestora francesa Tikehau, ha comprado la plataforma de movilidad corporativa Joinup, lo que le permitirá ampliar sus capacidades para planificar, reservar, pagar y gestionar diferentes alternativas de transporte de forma integrada.

Fundada en 2012 por Elena Peyró y Alberto López y participada por varios inversores privados, Joinup ha evolucionado hasta convertirse en una plataforma B2B multiservicio especializada en movilidad corporativa, según explican ambas compañías en un comunicado.

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Su tecnología permite gestionar servicios de taxi corporativo, movilidad para eventos y grupos, parking, recarga eléctrica, control de kilometraje y carpooling, centralizando la facturación, el control del gasto y la información asociada a cada desplazamiento.

En la actualidad, Eysa conecta infraestructura, regulación, servicios, operadores y usuarios, combinando tecnología, datos y capacidad operativa para desarrollar soluciones escalables en los distintos mercados y verticales en los que está presente.

Con esta operación, la compañía asegura que suma empresas e instituciones a esa propuesta, "favoreciendo la multimodalidad y el uso del transporte público, y contribuyendo a reducir emisiones y a dar respuesta a los problemas de congestión urbana y acceso a las ciudades".

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Joinup superó los 1.000 clientes activos en 2025, entre ellos compañías del Ibex 35, multinacionales, hospitales, universidades y entidades públicas. Además, trabaja con una red que supera los 25.000 taxis para empresas, más de 2.300 parkings y más de 40.000 puntos de recarga eléctrica.

NUEVAS OBLIGACIONES PARA EMPRESAS

Este movimiento se produce tras la aprobación de la nueva Ley de Movilidad Sostenible, que refuerza las obligaciones de las empresas en materia de planes de movilidad sostenible al trabajo e incorpora medidas relacionadas con el transporte colectivo, la movilidad compartida, la recarga de vehículos de bajas o cero emisiones y la compensación de la huella de carbono.

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Este nuevo marco abre oportunidades para que las compañías midan el impacto de sus desplazamientos, optimicen sus recorridos y avancen en sus objetivos de sostenibilidad. En este contexto, más del 85% de la flota de Joinup es ECO o eléctrica y sus herramientas permiten a las empresas consultar la huella de carbono asociada a sus desplazamientos e integrar esta información en su gestión diaria.

Deloitte y Natixis Partners Iberia han actuado como asesores de Eysa, mientras que los accionistas de Joinup han contado con DC Advisory en el proceso de venta.