El piloto francés Isack Hadjar seguirá en Red Bull en 2027

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El piloto francés de Fórmula 1 Isack Hadjar, que vuelve al Mundial este fin de semana en el Gran Premio de Azerbaiyán tras recuperarse de una lesión en la muñeca, seguirá en el Oracle Red Bull Racing la próxima temporada en 2027.

"Tras una destacada temporada de debut el año pasado, Isack se ganó su puesto en Oracle Red Bull Racing tras impresionar por su velocidad innata, su incansable ética de trabajo y su talento natural para la competición. Se convirtió en el undécimo piloto procedente de la cantera de Red Bull en pilotar para el equipo", destacó el comunicado de la escudería.

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El francés, de 21 años, debutó con un tercer puesto en la calificación del Gran Premio de Australia y, actualmente, acumula siete carreras dentro del 'top 6', desde el GP de Canadá, consiguiendo su segundo podio en la categoría en Mónaco. Después, una lesión en la muñeca le impidió estar en los Grandes Premios de Países Bajos, Italia y España.

Así, tras la renovación del neerlandés Max Verstappen hasta 2030, Red Bull confirma ahora su tándem de pilotos para 2027. Laurent Mekies, director ejecutivo y jefe de equipo, confesó estar "muy ilusionado" por la continuidad de Hadjar.

"Desde que se unió a nosotros a principios de año, ha estado magnífico tanto dentro como fuera de la pista, sobre todo teniendo en cuenta que esta es solo su segunda temporada en la Fórmula 1, lo que hizo que la decisión de prorrogar su contrato fuera fácil", explicó.

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Mekies destacó que ya se ha integrado "plenamente en el equipo, siempre con ganas de aprender y mejorar". "Ya se pudo ver desde aquel primer fin de semana en Melbourne que afrontó el salto a la F1 con una compostura extraordinaria. El periodo transcurrido desde su lesión ha sido difícil para Isack, pero esta renovación es una prueba de lo mucho que creemos en él y estamos deseando verle de vuelta en la pista", agregó.

"Todavía nos quedan muchas metas por alcanzar esta temporada, pero es una sensación fantástica saber que los pilotos, los ingenieros y todo el mundo en la fábrica remamos en la misma dirección, comprometidos y unidos", zanjó.

Por su parte, Isack Hadjar dijo estar "muy ilusionado" por seguir en Red Bull. "Llegué a este equipo hace ocho meses y enseguida comprendí la envergadura y la ambición de esta organización. Hay muchísima gente con talento en la fábrica, y uno es consciente del privilegio que supone pilotar para un equipo tan increíble junto a un cuatro veces campeón del mundo como Max", afirmó.

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"Desde el momento en que firmé, me propuse dedicarme por completo al equipo y, con el apoyo de Laurent y de todo el mundo en Milton Keynes, he podido estar a la altura de la confianza que han depositado en mí. Busco constantemente escuchar, aprender y superarme cada día, lo que no hace sino aumentar mi ilusión por lo que nos espera", concluyó.