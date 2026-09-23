Ana Redondo sobre las 37 agresiones sexuales registradas en Ceuta: "Se ha reforzado la seguridad"

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La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha afirmado este miércoles que el Estado está haciendo "todos los esfuerzos" para que haya seguridad en la ciudad de Ceuta y, "de hecho, se ha reforzado la seguridad" ante las agresiones sexuales.

Así se ha expresado la ministra de Igualdad en los pasillos del Congreso al ser preguntada sobre si la situación tiene visos de mejorar a corto plazo después de que la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) haya cuantificado en 37 las diligencias previas abiertas por delitos de agresión sexual en Ceuta tras la entrada masiva de migrantes a finales de julio.

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Por otro lado, la ministra también ha puesto de relieve que "han sido 4.800 las agresiones sexuales en el primer trimestre de este año". "Tenemos un problema como sociedad y es que el machismo está creciendo y el negacionismo es violencia de género", ha declarado.

Según Ana Redondo, la violencia machista está "transformando una sociedad que estaba convencida de que la lucha contra la violencia de género y machista era una cuestión de todos y era una cuestión de la ciudadanía y de la democracia". "Lamentablemente eso se ha quebrado", ha asegurado.

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