El bachatero Romeo Santos lanza una marca exclusiva de puros para causa benéfica

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Nueva York, 23 sep (EFE).- El cantante Romeo Santos y el cubano Carlos Fuente se unen para presentar 'Por amor al tío', una colaboración especial concebida como homenaje al fallecido tío del artista dominicano, que fue una figura paterna fundamental en su vida y compartió una profunda pasión por los puros.

Santos se unió a Fuente para lanzar su producto, clasificado 'Opus X' -reconocido en el mundo como el primer gran cigarro 100 % puro y exitoso producido en la República Dominicana- y con el que rinde homenaje a su fallecido tío, un apasionado de los puros y que fue una figura paterna fundamental en su vida, según indica un comunicado.

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"Más que una colección exclusiva, 'Por amor al Tío' es un homenaje profundamente personal a la familia, al legado y a las tradiciones que se transmiten de generación en generación, inspirado también en la herencia dominicana que comparten Romeo Santos y la familia Fuente", destaca la nota de prensa.

La edición de 'Por amor al Tío' estará limitada a sólo 500 cajas de colección y cada una contiene 20 puros Fuente Fuente OpusX, e incluye un cortador Elie Bleu con un diseño inspirado en OpusX.

Estas cajas sólo se venderán el 3 de diciembre durante la gala inaugural de presentación de Los Santos Foundation en Hollywood, Florida, entidad creada por el cantante para ayudar a familias de niños con autismo, luego de que uno de sus hijos fuera diagnosticado con esa condición.

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El dinero recaudado con la venta será para los Santos Foundation y para la Cigar Family Charitable Foundation, fundada en 2001 por la familia Fuente en la región tabacalera de Bonao, en la República Dominicana, que ofrece escuela primaria y secundaria gratis a estudiantes de la zona, entre otros programas. EFE

(foto)