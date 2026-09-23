Bélgica y Ruanda restablecen relaciones diplomáticas tras disputa por el conflicto en RDC

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Nairobi, 23 sep (EFE).- Ruanda y Bélgica anunciaron el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas, después de que el país africano las cortara en marzo de 2025, al acusar a su exmetrópoli de tomar partido en su contra en el conflicto impulsado en el este de la vecina República Democrática del Congo (RDC) por el grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23), con el apoyo de Kigali.

"De conformidad con el artículo 2 de la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas, los dos países han decidido juntos este 22 de septiembre de 2026 restablecer sus relaciones diplomáticas", anunciaron en un comunicado conjunto divulgado a última hora del martes los ministerios de Asuntos Exteriores belga y ruandés.

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Junto al comunicado, difundieron una fotografía donde aparecen juntos los jefes de la diplomacia belga y ruandesa, Maxime Prévot y Olivier Nduhungirehe, respectivamente, en los márgenes de la Asamblea General de la ONU, cuyo semana de alto nivel empezó este martes en Nueva York.

"Esta decisión se produce tras una serie de reuniones y contactos informales mantenidos en los últimos meses entre los dos ministros de Asuntos Exteriores, durante los cuales se han podido abordar varios puntos de divergencia y de incomprensión con un espíritu constructivo", detalló el documento.

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Ambos países agradecieron los esfuerzos de Catar, país que está actuando como mediador en el conflicto en el este congoleño y que facilitó el primer encuentro en Doha en junio de 2025 entre Prévot y Nduhungirehe.

"Bélgica y Ruanda -señaló el comunicado- reafirman su compromiso con el mantenimiento de un diálogo abierto, franco y transparente, cuya necesidad subrayan para abordar cualquier disputa bilateral y debatir las posiciones divergentes y los desacuerdos persistentes sobre cuestiones internacionales".

Así, aseveró, ambos gobiernos se han puesto de acuerdo en varios "principios renovados, como la no injerencia, el respeto mutuo y el compromiso constructivo, como guía para sus relaciones futuras".

Tras el anuncio, las embajadas respectivas reabrirán próximamente y, si bien inicialmente estarán dirigidas por un encargado de negocios interino al frente de un pequeño equipo, posteriormente se presentarán solicitudes de acreditación para sus embajadores.

Ruanda rompió en marzo de 2025 relaciones diplomáticas con Bélgica, tras acusar a su exmetrópoli de "tomar partido claramente en un conflicto regional" y buscar crear "en diferentes foros" una "opinión hostil injustificada sobre Ruanda" mediante "mentiras y manipulación".

El conflicto en el este congoleño se agravó a finales de enero de 2025, cuando el M23 -con apoyo ruandés- tomó el control de Goma, capital de la provincia de Kivu del Norte; y semanas después de Bukavu, capital de la vecina Kivu del Sur, tras intensos combates con el Ejército congoleño.

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Pese a los acuerdos de paz alcanzados en los marcos de negociación de Washington y Doha, tanto el Ejecutivo de la RDC como los rebeldes se acusan mutuamente de violar de forma reiterada el alto el fuego.

El este de la RDC, rico en minerales esenciales para la industria tecnológica global, sufre desde 1998 un conflicto armado alimentado por decenas de milicias y el Ejército, a pesar del despliegue de la Misión de la ONU en el país (MONUSCO). EFE

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