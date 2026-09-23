Agencias

Azerbaiyán libera a ciudadano francés tras levantarse sanciones europeas a oligarca ruso

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Bakú, 23 sep (EFE).- El presidente azerbaiyano, Ilham Aliyev, indultó este miércoles al ciudadano francés Martin Ryan, sentenciado a diez años de prisión por espionaje, informaron medios locales.

El indulto de Ryan se produjo un día después de que la Unión Europea acordara retirar al empresario uzbeko-ruso Alisher Usmánov de la lista de sus sanciones, al tiempo que extendía otras restricciones contra Rusia.

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Según la cadena Euronews, Francia negoció la retirada de Usmánov como parte del trato para la liberación de dos ciudadanos franceses encarcelados en Azerbaiyán.

A la vez, París no ha confirmado oficialmente dichas negociaciones.

Junto con Ryan fueron liberadas otras 18 personas, entre ellas rusos, turcos, israelíes y paquistaníes.

No obstante, el segundo ciudadano francés encarcelado en Azerbaiyán -Anass Derraz- condenado en noviembre de 2025 a 12 años de prisión por un presunto caso de corrupción, no figura en la lista actual de personas indultadas.EFE

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