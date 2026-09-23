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Asciende a diez la cifra de muertos por el tifón Dujuan en Japón, con cuatro desaparecidos

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Tokio, 23 sep (EFE).- El balance de víctimas por el paso del tifón Dujuan por Japón subió este miércoles a diez muertos, cuatro desaparecidos y 28 heridos, tras dejar lluvias récord, deslizamientos de tierra e inundaciones principalmente en las prefecturas de Chiba y Kanagawa, en el área metropolitana de Tokio.

La Agencia de Gestión de Incendios y Desastres de Japón elevó a las 12:00 hora local (3:00 GMT) el balance a seis fallecidos en Chiba, tres en Kanagawa y uno en Miyazaki, además de cuatro desaparecidos, dos en Chiba y otros dos en Kanagawa. También contabilizó un herido grave y 27 leves.

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Dujuan, que afectó el este de Japón este lunes y martes, dejó precipitaciones históricas en Oshima, una isla conectada con Tokio por un ferri de alta velocidad de unas dos horas, donde cayeron 832 milímetros en 48 horas, más de 2,4 veces la media de todo septiembre. EFE

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