Albares ve "sorpresivo" el saludo de Delcy Rodríguez a Sánchez y dice que éste no fue a la recepción de Trump por agenda

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El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha asegurado hoy que fue "sorpresivo" el saludo de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a Pedro Sánchez en la sede de Naciones Unidas y también ha pedido no hacer una lectura política de la no asistencia del presidente del Gobierno a la recepción de Donald Trump en Nueva York: "leo cosas que me parecen ridículas" "Para mí fue un poco sorpresivo", ha señalado Albares sobre el saludo de Delcy Rodríguez a Sánchez, dado que se produjo en mitad de los discursos iniciales en la ONU, justo cuando estaba interviniendo el presidente de la Asamblea General.

Ha señalado que no fue algo que estuviera previsto y se trató, según ha asegurado, de un saludo "simplemente" de la presidenta encargada de Venezuela, teniendo en cuenta que "el pueblo venezolano es un pueblo hermano del español". "Sin mas", ha apostillado.

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Albares no ha querido comentar la cercanía ahora de Delcy Rodríguez con Trump después de haberle llamado imperialista. A este respecto ha señalado que él solo puede hablar en nombre del Gobierno de España que se rige, en política exterior, por unos valores y unos principios.

yo puedo hablar solamente en nombre del gobierno de España y yo creo que si algo caracteriza a la política exterior de este gobierno es su coherencia. Nosotros nos regimos por unos valores, unos principios. El respeto al derecho internacional, el rechazo de la guerra para dirimir disputas entre estados.

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"A partir de ahí, cada gobierno toma sus propias decisiones" sobre lo que considera en cada momento que es mejor para ellos, ha remachado.

En cuanto a la inasistencia de Pedro Sánchez a la recepción de Trump a los dirigentes mundiales en Nueva York, el titular de Exteriores ha pedido que no se haga una lectura política por que fue una cuestión de agenda.

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NO HACER LECTURA POLÍTICA

"No, no, por favor, una decisión política en absoluto", ha precisado al tiempo que ha criticado que este hecho se haya "distorsionado". "Leo cosas que me parecen ridículas, algunas veces también me parecen divertidas", ha apuntado el ministro.

Dicho esto, ha explicado que se trata de una recepción que se ofrece a todos los líderes que están en Nueva York en ese momento y "muchos de ellos acuden, otros muchos no acuden", ya que depende de la agenda de todos.

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"Esta es una semana cargadísima de cosas, de eventos", ha añadido para recordar que en ocasiones el presidente del Gobierno ha ido y en esta ocasión, no ha ido. "No hay ninguna lectura en absoluto", ha apostillado.