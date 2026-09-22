Nicaragua felicita al partido Rusia Unida por su victoria en las elecciones legislativas

Guardar

San José, 21 sep (EFE).- El Gobierno de Nicaragua felicitó este lunes al partido oficialista Rusia Unida (RU) por su victoria en las elecciones legislativas rusas, en las que tiene casi garantizada la mayoría constitucional en la Duma o cámara de diputados tras el escrutinio de más del 90 % de los votos.

La copresidenta nicaragüense, Rosario Murillo, también felicitó a Viacheslav Volodin por haber sido reelegido como presidente de la Duma Estatal de Rusia.

PUBLICIDAD

Según Murillo, el triunfo electoral de RU es "una victoria importante alrededor de la justa batalla emprendida, los triunfos que se vienen alcanzando para consolidar paz y bien, no solo para la Federación de Rusia, sino para la comunidad humana".

Los oficialistas rusos logran el 57,86 % de los votos emitidos por listas de partidos el 18, 19 y 20 de septiembre, con lo que rondarían los 130 escaños, y lideran en 208 de las 225 circunscripciones electorales, según la Comisión Electoral Central (CEC).

PUBLICIDAD

Rusia tiene un sistema mixto en el que la mitad de los escaños de la Duma (225) se reparten por listas y la otra mitad por circunscripciones hasta sumar 450 asientos en la cámara baja del Parlamento ruso.

De esta forma, RU superaría con creces los 301 asientos necesarios para lograr la mayoría en la cámara baja del Parlamento ruso que permite introducir reformas constitucionales. El partido gobernante, que llegó a obtener 343 escaños en 2016, cuenta en la Duma saliente con 324 diputados.

PUBLICIDAD

Esto le permitió en 2020 reformar la Carta Magna y eliminar las cláusulas que impedían al presidente ruso, Vladímir Putin, presentarse a la reelección en 2024, con lo que podrá mantenerse en el poder, si así es su deseo, hasta 2036.

El copresidente de Nicaragua, Daniel Ortega, de ochenta años y en el poder desde 2007, es el principal aliado en Centroamérica del presidente Putin.

Rusia es un antiguo aliado de Nicaragua, que durante el primer Gobierno sandinista (1979-1990) dotó de armamento soviético a las Fuerzas Armadas nicaragüenses. EFE