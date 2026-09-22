Polonia y EEUU posponen su reunión sobre cooperación en defensa a petición "urgente" de Washington

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El Gobierno de Polonia ha anunciado que pospondrá la visita al Pentágono del viceprimer ministro y ministro de Defensa Nacional, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, prevista inicialmente para este miércoles, tras recibir una "petición urgente" de Estados Unidos a este respecto. Varsovia y Washington trabajan ahora para fijar una nueva fecha para el encuentro.

Así lo ha notificado el Ministerio de Defensa polaco a última hora de este lunes a través de un comunicado difundido en redes sociales, en el que ha aclarado en que la modificación responde directamente a una solicitud unilateral de la parte estadounidense y se produce en un contexto de nuevas conversaciones sobre la seguridad de los países miembros de la OTAN.

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A este respecto, el comunicado señala que, a raíz de las indicaciones transmitidas por Estados Unidos y de la reciente reunión de los jefes de Estado Mayor de los países de la Alianza, es necesario adoptar "con urgencia nuevas acciones relativas a la seguridad de los países del Pacto".

La reunión de Kosiniak-Kamysz con el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, se había agendado con el objetivo de abordar cuestiones relacionadas con la defensa de Polonia y entre los asuntos anunciados figuraba también la posible instalación en territorio polaco de un centro de mantenimiento de misiles 'PAC-3' destinados a los sistemas de lanzamiento Patriot, según ha informado la Agencia Polaca de Prensa (PAP).

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Ante el aplazamiento del viaje ministerial, Varsovia enviará a Washington a los viceministros de Defensa Magdalena Sobkowiak-Czarnecka y Pawel Zalewski. Ambos mantendrán contactos con representantes estadounidenses con el objetivo de avanzar en la cooperación bilateral y preparar nuevos acuerdos.

"Mantendrán conversaciones con los socios estadounidenses y prepararán los siguientes acuerdos relativos a nuestra cooperación", ha explicado el Ministerio de Defensa Nacional polaco.

La noticia llega apenas una semana después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hablase el pasado jueves de "importantes avances" en el establecimiento de una base militar estadounidense en territorio de Polonia.

El inquilino de la Casa Blanca señalaba en el mismo mensaje que, de hacerse realidad, anunciaría "muy pronto" la ubicación de la base, que supondría "un paso histórico" para los dos países.