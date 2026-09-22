Taiwán subraya que la paz en el estrecho afecta a los "intereses fundamentales" del mundo

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Taipéi, 22 sep (EFE).- La paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán son un "elemento indispensable" para la seguridad y la prosperidad mundiales y afectan a los "intereses fundamentales" de todo el mundo, aseguró este martes la portavoz presidencial taiwanesa tras la última reunión de los cancilleres de EE.UU., Corea del Sur y Japón.

En un encuentro mantenido en Nueva York en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y los cancilleres de Japón y Corea del Sur, Toshimitsu Motegi y Cho Hyun, remarcaron este lunes la "importancia de mantener la paz y la estabilidad" en el estrecho.

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Los tres abogaron además por la resolución pacífica de las cuestiones relacionadas con el paso marítimo y expresaron su oposición a cualquier intento de alterar unilateralmente el 'statu quo' de Taiwán, una isla gobernada de forma autónoma desde 1949.

Al respecto, la portavoz de la Oficina Presidencial taiwanesa, Karen Kuo, señaló este martes en un comunicado que la paz y la estabilidad en el estrecho constituyen el "mayor consenso" de la comunidad internacional, y agradeció a estos tres países por mostrar, mediante "acciones concretas", su "firme postura" respecto a la seguridad de la zona.

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"Ante una situación geopolítica que cambia rápidamente, solo mediante la cooperación entre socios democráticos se puede preservar el orden internacional basado en normas. Como miembro responsable de la región y de la comunidad internacional, Taiwán está decidido a mantener la paz y la estabilidad regionales", aseveró la vocera.

"(Taiwán) seguirá cooperando con socios democráticos afines para elevar su capacidad de autodefensa, reforzar la seguridad y la resiliencia de las cadenas de suministro, proteger conjuntamente los valores de la libertad y la democracia y hacer mayores contribuciones al mundo", concluyó.

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Estas declaraciones se produjeron en la antesala de la visita del presidente chino, Xi Jinping, a Estados Unidos, donde esta semana se reunirá con su homólogo estadounidense, Donald Trump, para tratar los principales asuntos de la agenda bilateral, entre ellos la situación de Taiwán.

Las autoridades chinas consideran a Taiwán una "parte inalienable" de su territorio y no han descartado el uso de la fuerza para hacerse con su control, una postura rechazada por el Ejecutivo taiwanés, que sostiene que solo los 23 millones de habitantes de la isla tienen derecho a decidir su futuro político.

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Desde hace más de siete décadas, EE. UU. se encuentra en el medio de las disputas entre ambas partes, ya que Washington es el principal proveedor de armamento de Taipéi y, si bien no mantiene vínculos diplomáticos con este territorio, podría acudir en su defensa en caso de conflicto con Pekín. EFE