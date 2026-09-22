Fiscalía de Ecuador investiga por enriquecimiento ilícito al alcalde suspendido de Cuenca

Guardar

Quito, 21 sep (EFE).- La Fiscalía de Ecuador informó este lunes que solicitó que se fije una audiencia para formular cargos por presunto enriquecimiento ilícito contra el alcalde suspendido de Cuenca, Cristian Zamora, quien negó haber cometido ese delito y aseguró que todos los ingresos observados por la Contraloría están justificados.

La fiscal provincial de Azuay, Ximena Rojas, explicó a los medios que la petición fue presentada la semana pasada ante un juez de Quito y que el delito investigado contempla una pena de entre tres y cinco años de prisión.

PUBLICIDAD

Rojas afirmó que la institución cuenta con los elementos de convicción necesarios para formular cargos.

Horas después, Zamora respondió mediante un video publicado en la red social X desde México, donde, según explicó, viajó para recibir atención médica especializada tras atravesar un grave problema de salud.

El alcalde suspendido aseguró que la Contraloría examinó movimientos por unos 7,6 millones de dólares correspondientes al periodo comprendido entre enero de 2020 y mayo de 2025 y que únicamente señaló la falta de justificantes para unos 82.000 dólares, no que hubiera enriquecimiento ilícito.

PUBLICIDAD

Según Zamora, más de 77.000 dólares de esos 82.000 ingresaron en sus cuentas antes de que asumiera el cargo de alcalde. Y de los cerca de 4.000 restantes, afirmó que 2.200 correspondían al depósito de cheques de proveedores y el resto a una transferencia de un familiar.

Además, sostuvo que un peritaje concluyó que todos los valores estaban justificados y pidió a Rojas que revisase dicho documento.

"No hay ningún enriquecimiento ilícito. Todo está justificado. Publicaré todo en el momento adecuado", afirmó Zamora, quien rechazó las versiones de que hubiera salido del país para fugarse.

Zamora está suspendido durante seis meses de sus funciones como alcalde después de que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ratificara en junio una sentencia por violencia política de género contra la concejala Diana González, quien lo denunció por referirse a ella con calificativos despectivos.

PUBLICIDAD

Debido a esta suspensión, Zamora no podrá presentarse como candidato a la alcaldía en las próximas elecciones locales que se celebrarán en Ecuador el 29 de noviembre. EFE