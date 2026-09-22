El Patriarcado Latino reabre su colegio en Gaza tras tres años de ofensiva bélica israelí

Guardar

Jerusalén, 22 sep (EFE).- La escuela del Patriarcado Latino en Gaza reabrió este miércoles sus puertas, acogiendo a 1.005 alumnos desde preescolar hasta el último año de secundaria, tras casi tres años de interrupción educativa debido a la ofensiva israelí que ha devastado la Franja de Gaza.

"Después de meses de preparación y tantas dificultades, volver a ver a los niños en la escuela fue una inmensa alegría. Hoy vimos lágrimas de alegría en los ojos de los niños y de sus padres al verlos regresar después de tres años de inestabilidad", confirmó en X el cura argentino Gabriel Romanelli, que supervisará la escuela y se encuentra al frente de la única iglesia católica en el enclave palestino, la parroquia de la Sagrada Familia.

PUBLICIDAD

Según datos de Unicef de noviembre de 2025 (tras el alto el fuego), más del 97 % de las escuelas en Gaza habían sufrido daños o sido destruidas, y el 91,8 % de todas las instalaciones educativas requerían una reconstrucción completa o importante, algo que Israel no ha facilitado.

La reapertura del centro del Patriarcado, incluida la habilitación del edificio de preescolar, ha sido posible gracias a donantes, y se produce tras más de dos años en los que niños gazatíes forzosamente desplazados por la guerra tuvieron que recibir clases en la parroquia, al tiempo que se refugiaban en sus premisas o en las del colegio.

PUBLICIDAD

Se trata de la única institución educativa cristiana en funcionamiento en Gaza y sigue atendiendo a alumnos de toda la comunidad local, pese a la escasez de mobiliario y de material de papelería.

Un total de 77 docentes se han reincorporado a sus puestos, y el colegio ofrecerá también actividades extracurriculares para brindar apoyo psicológico a los alumnos, informó el Patriarcado en un comunicado.

Tres días antes, el pasado 19 de septiembre, cientos de miles de gazatíes regresaron a las aulas, muchos de ellos en espacios temporales acomodados por la Agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA), vetada por Israel que busca negar a los refugiados palestinos del 1948 (y ahora sus descendientes) dicho estatus. EFE

PUBLICIDAD