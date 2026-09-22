Agencias

Mbappé confiesa que estuvo cerca de fichar por el Liverpool

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Londres, 22 sep (EFE).- El futbolista del Real Madrid Kylian Mbappé confesó que estuvo cerca de fichar por el Liverpool cuando aún militaba en el Mónaco.

En una entrevista con 'The Athletic', el astro francés admitió que antes de dar el salto al Paris Saint Germain estuvo muy cerca de irse a Anfield a jugar con el Liverpool de Jürgen Klopp.

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"Pasó hace mucho tiempo, cuando estaba en el Mónaco. Tenía que tomar una decisión y estuve muy cerca del Liverpool. Mi madre era muy fan de Klopp y era su destino preferido. Quería que fuera allí", dijo Mbappé.

"No escuché la oferta porque quería jugar en mi ciudad, en París. No quería dejar mi país hasta crecer más, pero, sí, mi madre siempre decía 'Liverpool, jugarás en Anfield, será una locura para ti'", señaló.

En la entrevista, Mbappé reconoció que su madre llegó a viajar a Liverpool para comenzar las negociaciones con el club y que quedó encantada con lo que vio allí.

"Fue a Liverpool y se enamoró. Fue a varios partidos, para ver el ambiente, y porque quería imaginarse cómo sería para mí estar en ese estadio", relató Mbappé.

El propio futbolista llegó a reunirse también con Klopp en esa época, aunque no se llegó a un acuerdo y acabó fichando por el PSG.

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