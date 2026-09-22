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Segway anuncia una nueva etapa de expansión en México, que será impulsada por una fuerte estrategia comercial, el fortalecimiento de su red de distribución así como la incorporación de nuevas categorías de movilidad eléctrica.

PR Newswire

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CIUDAD DE MÉXICO, 22 de septiembre de 2026

Édgar Suárez nombrado "Country Manager" de la marca en México liderará su nuevo ciclo.

CIUDAD DE MÉXICO, 22 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Segway, la marca pionera y líder global en soluciones de micromovilidad eléctrica, ha dado a conocer una nueva etapa de crecimiento en México que será impulsada por una agresiva estrategia comercial, el fortalecimiento de la red de distribuidores a nivel nacional así como la incorporación de nuevas categorías de movilidad eléctrica en el país.

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Hace más de 20 años, Segway irrumpió en la escena de movilidad en México con soluciones utilizadas por cuerpos de seguridad, operadores turísticos y servicios especializados. Hoy, Segway la compañía No 1 en Ventas dentro de la categoría y con presencia en más de 100 países, nos demuestra bajo su lema Ride Better que el plan siempre es salir a rodar, invitando a transformar el tráfico cotidiano en paseos divertidos con libertad en cada movimiento a través de una propuesta renovada de vehículos que combinan innovación tecnológica, seguridad y diseño.

El crecimiento de la movilidad eléctrica individual, la evolución regulatoria y la transformación de los hábitos de desplazamiento urbano, posicionan a México como un mercado estratégico para Segway. La compañía buscará afianzar su presencia mediante una estrategia integral de comunicación, alianzas comerciales y una oferta de productos diseñada para acompañar la evolución de la micro movilidad, promoviendo siempre la seguridad, la innovación y una mejor experiencia de conducción.

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Con el objetivo de consolidar la expansión e incrementar el portafolio de productos y categorías en territorio nacional, Segway anunció la incorporación de Édgar Suárez, visionario líder con más de 10 años en posiciones estratégicas dentro de la industria de la movilidad tradicional y eléctrica en México, en firmas como Mercedes-Benz, MG Motor y su más reciente gestión al frente de Zeekr I Lynk & Co del conglomerado chino Geely.

Suárez, quien cuenta con una reconocida trayectoria en una de las industrias más dinámicas del país impulsará la expansión y conexión de la marca con nuevas generaciones de usuarios que buscan una movilidad más inteligente, divertida y sustentable.

"El mercado de la micromovilidad en México está viviendo un momento de transformación clave, y en Segway tenemos la tecnología, el portafolio y la visión para ser el aliado número 1 que las metrópolis necesitan.

Asumo este liderazgo con el compromiso de fortalecer nuestra red de distribución, consolidar alianzas clave y acercar soluciones de electromovilidad que destaquen por su confiabilidad, diseño e innovación.

Queremos que cada aventurero urbano encuentre en nuestro portafolio la mejor alternativa para renovar su forma de moverse", afirmó Édgar Suárez, Country Manager de Segway México.

Dentro de su portafolio comercial en el país, la firma destaca tres productos insignia diseñados para encajar con distintos estilos de vida, desempeño y diversión urbana:

Segway ZT3 Pro Scooter Eléctrico:Un scooter eléctrico dos en uno, diseñado tanto para la vida urbana como para aventuras todoterreno.

Segway Max G3 Pro Scooter Eléctrico:Un scooter eléctrico de alto rendimiento diseñado para adultos y adolescentes que buscan potencia, velocidad y autonomía.

Segway GoKart Pro 2:Un innovador carrito eléctrico 3 en 1 que te permite conducir, jugar o pasear gracias a sus diferentes modos, es compatible con PC y puedes usarlo como un simulador de videojuegos.

Actualmente, Segway México cuenta con 7 diferentes productos dentro un portafolio integral de movilidad en tres distintas categorías: Scooter Eléctrico - Scooter para niños y Go Kart.

ACERCA DE SEGWAY-NINEBOT Sobre SegwaySegway transformó la micromovilidad en 1999 con su revolucionario «Personal Transporter», despertando la curiosidad mundial sobre el futuro del transporte personal. Con la misión de «Simply Moving», Segway se dedica a simplificar el desplazamiento de personas y mercancías, mejorando la eficiencia y potenciando la experiencia general de la vida cotidiana. Durante décadas, Segway ha establecido continuamente nuevos referentes en el transporte de corta distancia y la robótica de consumo, ampliando constantemente los límites de la innovación. Hoy en día, como líder mundial en soluciones de micromovilidad, la oferta de Segway ha evolucionado mucho más allá de sus orígenes. Desde patinetes eléctricos y GoKarts hasta bicicletas eléctricas, vehículos de deportes de motor y robots personales, Segway es pionera en el futuro de la movilidad con tecnología revolucionaria, ofreciendo productos innovadores que redefinen nuestra forma de desplazarnos.

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Para mayor información, favor de visitar: http://www.segway.com

Contacto de prensa:

Marcela Landgrave: marcela@moviement.pro Adrián Rodríguez: adrian@moviement.pro

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FUENTE Segway Inc.