Ecuador reunirá a líderes del mundo emprendedor para impulsar inversiones en Latinoamérica

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Quito, 22 sep (EFE).- Líderes del ecosistema empresarial y de capitales en el mundo se darán cita en Ecuador para participar en el GET Forum, un espacio que busca convertir el impulso emprendedor de Latinoamérica y el Caribe en negocios, inversiones e impacto en el desarrollo a gran escala.

Este foro sobre innovación e inversión en etapas tempranas para el desarrollo, se celebrará por primera vez en Suramérica del 5 al 7 de octubre en la capital, Quito, con la asistencia de 100 ponentes y unos 800 participantes.

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La edición de este año se centrará en ampliar las oportunidades económicas a través de las habilidades tecnológicas, aumentar la inversión de capital de riesgo y diseñar políticas que permitan fortalecer los ecosistemas de emprendimiento e inversión.

La inteligencia artificial y la transformación digital también serán temas transversales del encuentro, donde se analizará cómo las tecnologías emergentes están transformando las empresas, los mercados laborales y las oportunidades económicas.

Entre los participantes más destacados figura Jeff Hoffman, presidente de la Global Entrepreneurship Network (GEN) y emprendedor tecnológico; los líderes de capital de riesgo Rebeca Hwang y Nicolas Berman; Casey Weston, director global de Política Laboral y Económica de LinkedIn.

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También asistirán las ministras de Desarrollo Económico y Productivo de Ecuador, Sariha Moya, y de Economía de El Salvador, María Luisa Hayem.

El día de la apertura se esperan más de 2.000 visitantes a la Villa de Innovación en UDLA Park, de la Universidad Las Américas, que será abierto al público en general.

Organizado conjuntamente por el Grupo BID, la Global Entrepreneurship Network (GEN), la Alianza para el Emprendimiento e Innovación del Ecuador (AEI) y el Gobierno de Ecuador, el GET Forum pretende congregar en un mismo entorno a fundadores, inversionistas, responsables de políticas públicas, empresas, universidades, socios para el desarrollo y promotores de ecosistemas.

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"Para los países que buscan nuevas fuentes de productividad, competitividad y empleo de calidad, establecer esas conexiones se ha convertido en un imperativo económico", señaló el BID en un comunicado.

"Esto representa una oportunidad muy importante para que Ecuador se posicione globalmente", aseguró en declaraciones a EFE la representante del BID en Ecuador, Ignez M. Tristao, quien valoró que, "según StartupBlink, el ecosistema de innovación de Ecuador creció 40 % en el último año, generando alrededor de 3.500 millones dólares".

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También apuntó que la tasa de emprendimiento del país andino es del 30 %, una de las más altas de América Latina.

"Es un buen momento para Ecuador. La situación macroeconómica ha mejorado, el 'riesgo país' ha bajado y la calificación crediticia ha subido. También observamos un mayor dinamismo del sector privado, tanto nacional como internacional. El foro contribuirá a posicionar a Ecuador como destino de inversión e innovación en América Latina", señaló Tristao.

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Asimismo, afirmó que "Ecuador presenta oportunidades muy concretas de inversión aunque todavía existen brechas por resolver, con un amplio margen de crecimiento".

La especialista del BID resaltó "oportunidades muy concretas como la biodiversidad y la Amazonía", y como ejemplo puso Kara Solar, una 'startup' especializada en soluciones de transporte fluvial en la Amazonía mediante energías renovables", que a la vez que introduce innovación trabaja con las comunidades locales para fabricar motores y brindar asistencia.

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También se refirió a Aliados, un centro de innovación e inversión para bioemprendimientos regenerativos en la Amazonía que funciona como una aceleradora de negocios locales liderados por comunidades indígenas y rurales. Además, contribuye a recuperar áreas deforestadas mediante productos que generan valor agregado.

"Cuando hablamos de innovación, no necesariamente nos referimos a tecnología de última generación. También hablamos de negocios que crean valor local de manera sostenible. Ecuador tiene un enorme potencial en este ámbito. Durante el foro habrá debates sobre la Amazonía y la agricultura regenerativa", concluyó Tristao. EFE

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