El Congreso respalda la petición de Sumar para que las tripulantes de cabina tengan jubilación anticipada

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El Congreso ha aprobado este martes una proposición no de ley de Sumar que pide al Gobierno que el colectivo de tripulantes de cabina de pasajeros tenga la posibilidad de acceder a la jubilación anticipada al igual que los pilotos de avión, al someterse a los mismos riesgos sanitarios derivados del trabajo que ellos.

En concreto, la Comisión de Trabajo con el único voto en contra de Vox, la abstención del PP y el apoyo del resto de grupos parlamentarios, incluido el PSOE, ha respaldado esta petición que se trasladará al Ejecutivo.

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La diputada de En Comú integrada en Sumar, Aina Vidal, ha sido la encargada de abanderar esta propuesta, la cual justifica porque entiende que este colectivo profesional, lo que anteriormente se denominaba como 'azafatas', está siendo objeto de una "discriminación" al sufrir la misma exposición a la radiación, los mismos cambios de presión o los mismos problemas de sueño que los pilotos.

Estos últimos sí tienen reconocidos coeficientes reductores por la peligrosidad de su trabajo, de manera que un piloto con un coeficiente de 0,4 por cada año trabajado y con treinta años en esa categoría puede anticipar su jubilación doce años y percibir el 100% de la pensión.

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Con la Ley de Navegación Aérea se introdujo una disposición para agilizar el reconocimiento de la jubilación anticipada para el personal sanitario que desempeñe su actividad profesional en medios aéreos. Esto, según la propuesta respaldada por la Cámara Baja, ha provocado la indignación de las tripulantes, que en un 70% son mujeres, pues llevan "años" reivindicándolo y no se las ha incluido en este atajo legal.

LA JUBILACIÓN ANTICIPADA, PARA HOMBRES

En la propuesta, el Congreso incide en la brecha de género que existe a la hora de conceder la jubilación anticipada sin penalización, pues entre los colectivos que ya tienen reconocidos coeficientes reductores predominan aquellos más masculinizados, como los mineros, trabajadores ferroviarios, profesionales taurinos, bomberos de las administraciones públicas, hertzianas, policías locales o policías forales de Navarra.

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Así, la Comisión de Trabajo pide recuperar y contactar de oficio los oficios feminizados que habían presentado solicitudes para obtener coeficientes reductores según el procedimiento fijado en 2011 y priorizarlas en el nuevo método para reconocer la jubilación anticipada que entró en vigor a partir de 2025.

A su vez, insta a acelerar la evaluación de las solicitudes para la aplicación de coeficientes reductores de la edad de jubilación por razón de actividad prevista en el artículo 206 de la Ley General de la Seguridad Social (jubilación anticipada por razón de la actividad) para aquellas actividades profesionales ejercidas mayoritariamente por mujeres.

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Por último, el Congreso isnta al Gobierno a llevar al Consejo Europeo una propuesta para actualizar la Directiva Europea sobre igualdad de trato entre hombres y mujeres, pues una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2025 estableció que el complemento de la reducción de la brecha de género en las pensiones es contrario a esa directiva sobre igualdad de trato.