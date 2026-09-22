Paloma Lago aclara el estado de su denuncia por agresión sexual: "Un sobreseimiento provisional no es un archivo"

22/09/2026 Paloma Lago aclara el estado de su denuncia por agresión sexual EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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Paloma Lago ha vuelto a pronunciarse sobre uno de los episodios más delicados de su vida reciente. En 2025, la modelo y presentadora denunció al entonces conselleiro do Mar de la Xunta de Galicia, Alfonso Villares, por un presunto delito de agresión sexual ocurrido en diciembre de 2024. La causa llegó a la Audiencia Provincial de A Coruña, que el pasado mes de abril acordó el sobreseimiento provisional al considerar que no existían pruebas suficientes para abrir juicio oral, aunque sin cerrar definitivamente el procedimiento.

Precisamente sobre este último punto ha querido poner el foco ahora, después de que se haya hablado del archivo de la causa. "No, no, es que no es así, perdona que te corrija, un sobreseimiento provisional es un momento judicial en el que la justicia deja abierta un periodo de tiempo de 15 años para que se siga investigando. Así que no es un archivo. Eso sería un sobreseimiento libre", ha explicado. Y añade: "Son 15 años en los que la justicia va a seguir investigando lo que haya acontecido y yo lo que quiero es saber la verdad". La resolución, de hecho, establece que el sobreseimiento es provisional y que el caso podría reabrirse si apareciesen nuevas pruebas.

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Más allá de esta cuestión, la presentadora atraviesa ahora un momento mucho más tranquilo y está centrada en sus próximos proyectos profesionales. "Pues mira, yo estoy ahora mismo cerrando proyectos para el otoño, ya estoy ensayando la presentación de unos premios de moda el próximo mes de octubre y también en noviembre con dos temas importantes de trabajo", ha contado. Este verano también ha aprovechado para descansar y disfrutar de Galicia junto a su familia: "Ha sido precioso poder pasar una temporada tranquila con mi familia gallega y compartiendo también momentos aquí y allí con mi nietito".

Y precisamente su nieto ocupa ahora una parte muy especial de su vida. "Yo estoy que me derrito, es el momento más bonito de mi vida como madre, porque ver a mi hijo ejerciendo de padre es algo alucinante, que no tengo palabras para describir la emoción que me da", ha confesado. "Impresionante, impresionante. Es de verdad que no tengo palabras para describir lo que siento cuando le veo ejercer de padre". Eso sí, no ha querido adelantar si volverá a convertirse en abuela próximamente: "Eso ya se lo tenéis que preguntar a ellos, que seguro que tarde o temprano los tendréis en un photocall y os lo contarán ellos de primera mano".

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Muy vinculada al mundo de la moda, también ha acudido al desfile de Lola Casademunt y ha explicado lo mucho que disfruta del proceso de preparar el estilismo para este tipo de eventos. Aunque asegura que no echa de menos desfilar, continúa muy ligada a las pasarelas: "Hace muy poco desfilé en dos ocasiones para L'Oréal Paris en la Fashion Week y bueno estoy conectada a la moda constantemente. La moda es mi mundo, es mi vida".

Con la perspectiva que le dan sus años de experiencia, también ha hablado de la evolución de las pasarelas y de las modelos. "No es lo mismo los desfiles de los 90 cuando Cindy Crawford movía aquella melena de tal manera que nos embriagaba a todos, o Claudia Schiffer con aquellos movimientos tan contoneantes y tan sexys, que ahora, que es una forma de desfilar más sobria en la que la modelo pasa a un segundo plano y lo que prevalece es lo que lleva puesto". Una jornada en la que ha demostrado que, pese a todo lo vivido en los últimos meses, encara esta nueva etapa con energía, rodeada de su familia y con nuevos proyectos a la vista.nieto.

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