Capella (ERC) avisa de que pedirán responsabilidades si no les satisfacen las explicaciones de Pisa

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La portavoz de ERC en el Parlament, Esther Capella, ha avisado al Govern de que pedirán responsabilidades políticas si no les satisfacen las explicaciones del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, sobre los fallos de las pruebas Pisa que desarrollará este miércoles en un pleno extraordinario en la Cámara catalana.

En rueda de prensa este martes, ha reclamado a Illa explicaciones y saber qué medidas tomará el Govern para que no se vuelva a producir y para revertir la situación: "Deberíamos poder tener alguna cosa más para ver si vamos alineados con el conjunto de los países del mundo", ha añadido.

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Ha asegurado que antes de pedir responsabilidades deben saber primero qué ha pasado y por qué tardaron en explicar el error, y ha criticado que "lo más grave es la opacidad" y que aún no haya un informe que detalle exactamente lo ocurrido.

"Le pedimos al presidente Illa menos autocomplacencia, más liderazgo para que las cosas funcionen; menos discursos sobre la gestión y más resultado para que la escuela y el país funcionen como la ciudadanía se merece", ha subrayado.

PROHIBIR USAR LA IA EN ESCUELAS

Sobre la propuesta del Govern de prohibir el uso de la IA en escuelas a menores de 14 años, Capella ha sostenido que necesita analizar en detalle la medida, aunque ha añadido que le parece "positivo a priori" evitar que los alumnos pierdan sus capacidades por el uso de esta herramienta.

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En cuanto al debate educativo, Capella ha reiterado la propuesta de ERC de estabilizar el sistema educativo, reforzarlo con un presupuesto estable y que haya acuerdos educativos que vayan más allá de una legislatura, algo que considera que necesita consenso entre con docentes, familias, alumnos, sindicatos, grupos parlamentarios y alcaldes.

Ha explicado que el presidente del partido, Oriol Junqueras, y el portavoz y vicesecretario de Comunicación, Isaac Albert, ya han mantenido reuniones para "aterrizar" medidas que se pueden aplicar para mejorar el sistema, y ha añadido que algunas de esas medidas ya existen y solo hace falta que se pongan en funcionamiento y se doten económicamente.

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Sobre el inminente pronunciamiento del Tribunal Constitucional (TC) sobre la Ley de Amnistía, Capella ha reclamado que avale su aplicación sin excepciones, y también ha instado a los tribunales a dejar "de ser rebeldes" contra una norma que no les gusta.