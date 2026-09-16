Von der Leyen anuncia un plan europeo contra las olas de calor para mejorar la prevención y respuesta

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La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado este miércoles un plan europeo contra las olas de calor para mejorar los sistemas de alerta temprana, reforzar la preparación sanitaria y adaptar las ciudades a las altas temperaturas, después de un verano que ha dejado más de 35.000 muertes adicionales durante estos episodios en Europa.

"No puede repetirse este verano. Por eso presentaremos también próximamente un plan europeo contra las olas de calor. Necesitamos mejores sistemas de alerta temprana y una mejor preparación sanitaria. Necesitamos adaptación urbana y refrigeración. Y tenemos que apoyar a los más vulnerables", ha afirmado durante su discurso sobre el Estado de la Unión (SOTEU, por sus siglas en inglés) ante el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia).

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La conservadora alemana ha enmarcado el plan, del que no ha precisado la fecha de presentación ni avanzado más detalles sobre las medidas concretas que incluirá, en la necesidad de reforzar la adaptación del bloque al cambio climático tras un verano que ha calificado como "el verano de la verdad", en el que también se han quemado 660.000 hectáreas y perdido unos 12 millones de toneladas de cultivos.

"Estos han sido los meses de verano más calurosos jamás registrados, pero probablemente serán los más frescos de los años venideros. La ciencia es clara. Europa se está calentando al doble de la media mundial. Por supuesto, la transición es compleja y tendremos que adaptarnos y aprender sobre la marcha. Pero no hay duda: Europa puede, debe y mantendrá el rumbo hacia sus objetivos climáticos", ha afirmado.

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Ante este escenario, la jefa del Ejecutivo comunitario ha defendido que la UE debe reforzar "drásticamente" su preparación frente a los efectos del calentamiento global y combinar las políticas destinadas a reducir las emisiones con aquellas dirigidas a adaptarse a sus consecuencias.

NUEVO MARCO DE RESILIENCIA CLIMÁTICA

En este contexto, Von der Leyen ha recordado que la Comisión presentará el próximo mes un nuevo marco de resiliencia climática que identificará los 100 territorios más vulnerables de Europa y evaluará los riesgos a los que están expuestos para determinar a qué nivel deben gestionarse.

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Bruselas pretende con este instrumento reforzar la adaptación desde el ámbito europeo hasta el local, con medidas que abarcan desde cultivos resistentes a la sequía y sistemas de prevención de inundaciones hasta soluciones de refrigeración "energéticamente eficientes".

La Comisión creará además una Alianza de Seguros Climáticos para tratar de reducir la falta de cobertura frente a las catástrofes, ya que, según ha explicado la presidenta comunitaria, "actualmente solo alrededor del 25% de las pérdidas ocasionadas por catástrofes en Europa están cubiertas por seguros privados", lo que hace que "con demasiada frecuencia, los presupuestos nacionales se conviertan en el asegurador de último recurso".

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AGUA E INCENDIOS

Von der Leyen ha anunciado también una nueva iniciativa europea sobre el agua ante el impacto de la escasez hídrica sobre la agricultura, la energía y las cadenas de suministro, y ha llamado la atención sobre las pérdidas en las redes europeas, por las que se desperdicia debido a fugas casi uno de cada cuatro litros.

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En materia de incendios forestales, la presidenta de la Comisión ha encargado a un grupo de bomberos y responsables de emergencias europeos que examine cómo reforzar la prevención y preparación frente a unos fuegos que son cada vez "más intensos, frecuentes y extendidos", y presente propuestas que incluirán la posible creación de una futura flota europea contra incendios.