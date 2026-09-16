El CAF estrena este viernes 'Tierra tomada', una mirada de Díaz Burgos a una comunidad de República Dominicana

16/09/2026 Cartel de 'Diálogos CAF' con Juan Manuel Díaz Burgos y Juan María Rodríguez. SOCIEDAD JUNTA DE ANDALUCÍA

Guardar

El Centro Andaluz de la Fotografía (CAF), con sede en Almería, estrena este viernes, 18 de septiembre, a las 20,00 horas la exposición 'Tierra tomada', un proyecto del fotógrafo Juan Manuel Díaz Burgos sobre el nacimiento y la evolución de una comunidad surgida en unos terrenos abandonados cerca de Puerto Plata, en República Dominicana, que podrá visitarse hasta el 5 de enero de 2027.

El proyecto construye una mirada "profundamente humanista" sobre la resistencia y la dignidad de quienes hicieron de "un territorio sin futuro un lugar en el que construir su propia vida".

PUBLICIDAD

Con motivo de la inauguración, el centro almeriense ha organizado un programa especial de actividades durante el fin de semana para acercar al público tanto a la exposición como a la trayectoria de su autor desde diferentes perspectivas, según ha informado en una nota.

Así, el sábado 19 de septiembre, a las 11,00 horas, Juan Manuel Díaz Burgos ofrecerá una visita comentada en la que expondrá las claves de un proyecto construido a lo largo de más de 20 años.

Ese mismo día, a las 19,00 horas, el fotógrafo y el director del CAF, Juan María Rodríguez, participarán en una nueva cita de 'Diálogos CAF' bajo el título '¿Qué ha sido de la fotografía?', en la que abordarán la fotografía, su evolución y su papel en el presente.

PUBLICIDAD

El programa concluirá el domingo 20 de septiembre, a las 11,00 horas, con una visita comentada a 'Tierra tomada' a cargo de Juan María Rodríguez. Todas las actividades serán de libre acceso hasta completar aforo.

Además, el fotógrafo Antonio Jesús García realizará dos visitas comentadas a su exposición 'Ejercicios urbanos' los días 17 y 24 de septiembre, a las 19,00 horas, en las que dará a conocer las claves de este proyecto de fotografía de calle y su proceso de creación.

PUBLICIDAD