Pakistán ve "imperdonable" el ataque con drones a La Meca pero pide frenar la escalada

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Islamabad, 16 sep (EFE).- El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, condenó este miércoles un presunto ataque con dron contra la ciudad santa de La Meca, una agresión que Arabia Saudí asegura haber frustrado y que los rebeldes hutíes del Yemen tildaron de "mentira reiterada", en medio de una escalada del conflicto.

"No hay palabras lo suficientemente fuertes para plasmar la profundidad de la angustia y el dolor que sentimos ante este acto reprobable e imperdonable", señaló Sharif en un comunicado.

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Según el Ejército saudí, los equipos de Defensa interceptaron y destruyeron un dron antes de que entrara en el espacio aéreo de La Meca, el mayor centro espiritual del mundo para los musulmanes, mientras los hutíes del Yemen negaron el ataque.

Riad añadió que no dudará en tomar "las medidas necesarias y disuasorias" contra esta milicia, que cuenta con el apoyo de Irán en medio del conflicto entre Teherán y Washington.

Sharif, que elogió a las Fuerzas Armadas por su respuesta, instó a todas las partes a la moderación y a dar un paso atrás para evitar una mayor escalada, recordando que la región ya ha sufrido demasiado a causa de los conflictos. "El diálogo y la diplomacia siguen siendo el único camino sostenible hacia la paz", agregó.

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A pesar del llamamiento a la desescalada, el primer ministro reafirmó que Pakistán se mantiene "inquebrantable, hombro con hombro" con Arabia Saudí en la defensa de su soberanía y de la seguridad de los recintos sagrados.

La condena se produce después de que Arabia Saudí, Pakistán y Turquía firmaran a principios de agosto el Acuerdo de Defensa Conjunto de La Meca, que estipula que cualquier agresión contra uno de estos países será considerada un ataque contra los tres.

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Las tres partes han insistido, sin embargo, en que el acuerdo es de carácter puramente disuasorio.

La semana pasada, un alto cargo de seguridad admitió a EFE que Pakistán estaba barajando la posibilidad de llevar a cabo ataques aéreos contra los hutíes en Yemen. El ministro de Defensa, Khawaja Asif, señaló que el pacto podría entrar en vigor si se produjera un "contagio" del conflicto de Yemen a Riad.

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Sin embargo, el portavoz de Exteriores de Pakistán, Sajjad Haider, aclaró recientemente que Islamabad no está debatiendo ninguna acción militar directa contra los hutíes. EFE