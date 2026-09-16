Suben a 20 los muertos y a 60 los desaparecidos en el derrumbe de un edificio en Gaza

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Gaza, 16 sep (EFE).- Al menos 20 personas murieron y alrededor de 60 están desaparecidas en el derrumbe en la madrugada de este miércoles de un edificio residencial de seis plantas en la Franja de Gaza, informaron el hospital Al Shifa y el Ministerio de Sanidad gazatí.

Según los datos ofrecidos a EFE, entre los fallecidos hay 8 niños, 14 más personas resultaron heridas y 10 sobrevivieron al derrumbe, ocurrido en un edificio de la zona oeste de la ciudad de Gaza (norte) que estaba afectado por los ataques israelíes, como ocurre con el 80 % de la infraestructura de la Franja palestina.

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"Advertimos del riesgo de que se produzcan otros derrumbes como este, ya que en la Franja de Gaza, en las zonas habitadas por la población, hay cerca de 2.000 edificios en estas condiciones, y todos ellos están llenos de ciudadanos", dijo el portavoz de la Defensa Civil, Mahmud Basal, en declaraciones a los medios junto al edificio colapsado. EFE

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