Soldados de EE.UU. entrenan en el sur argentino en medio de tensiones por islas Malvinas

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Buenos Aires, 16 sep (EFE).- Soldados de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos realizan un entrenamiento conjunto con militares argentinos en Ushuaia, la ciudad más austral de Argentina y donde el Gobierno del presidente argentino, Javier Milei, prevé avanzar con la construcción de una base naval militar, en medio de las tensiones con el Reino Unido por la soberanía de las islas Malvinas.

Ocho infantes de Marina estadounidenses participan desde el 8 de septiembre en un intercambio con integrantes del Batallón de Infantería de Marina N.º 4, actividad que se extenderá hasta el próximo día 22 en la provincia de Tierra del Fuego.

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Durante el entrenamiento se practican técnicas de baja montaña y frío extremo, entre ellas el uso de crampones (calzado con puntas para caminar en superficies nevadas) y raquetas, desplazamientos mediante cordadas, esquí alpino y maniobras de autodetención. También se realizan ejercicios de supervivencia y movilidad.

La presencia de los marines estadounidenses se produce en un momento de especial atención sobre la provincia, después de que Milei anunciara el pasado 3 de septiembre la reactivación del proyecto para construir una Base Naval Integrada en Ushuaia, a unos 700 kilómetros de las islas Malvinas, bajo administración británica desde su ocupación en 1833 y cuya soberanía reclama Argentina.

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El Gobierno argentino prevé comenzar las obras el próximo 2 de enero.

Ushuaia también ha sido escenario de varias visitas de autoridades estadounidenses durante los últimos dos años, en el marco del acercamiento entre Buenos Aires y Washington en materia de defensa.

En abril de 2025, el entonces jefe del Comando Sur, almirante Alvin Holsey, visitó la ciudad durante su viaje a Argentina.

La cooperación militar entre ambos países se amplió durante el Gobierno de Milei, iniciado en diciembre de 2023. En 2025, el Ejecutivo autorizó ejercicios con fuerzas estadounidenses en Ushuaia, Mar del Plata y Puerto Belgrano, después de argumentar que el Parlamento no había avanzado con los proyectos de autorización.

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Según informó la Armada argentina, los entrenamientos militares conjuntos entre Estados Unidos y Argentina se realizan en Ushuaia desde 2017, en el marco de acuerdos bilaterales de cooperación.

Sin embargo, el intendente de Río Grande, Martín Pérez, cuestionó este lunes que el Ejecutivo no haya recurrido al Congreso, pese a que la Constitución argentina establece que es atribución del Parlamento permitir la introducción de tropas extranjeras en el territorio nacional.

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El canciller argentino, Pablo Quirno, compartió en la red social X una publicación periodística que aludía a una supuesta polémica y escribió: "Cero 'polémica', se realiza desde el 2017 todos los años". EFE