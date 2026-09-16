Threads incorpora los pódcast y herramientas para que los creadores puedan promocionarlos

16/09/2026 Promoción de pódcast en Threads. La red social Threads ha incorporado los pódcast para que creadores y oyentes conecten a través de programas de audio, con nuevas herramientas que facilitan su promoción y descubrimiento. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA META

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La red social Threads ha incorporado los pódcast para que creadores y oyentes conecten a través de programas de audio, con nuevas herramientas que facilitan su promoción y descubrimiento.

Meta ha anunciado la llegada de los pódcast a Threads, donde da a los creadores nuevas herramientas para promocionar los programas, que incluye 'banners' en el perfil y la posibilidad de destacar tanto episodios como momentos dentro de ellos y compartirlos como clips.

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A ello se unen herramientas para realizar un seguimiento de la audiencia, para conocer datos como las veces que se ha hecho clic para escuchar el programa y que se ha guardado, y para configurar recordatorios que ayuden a informar de un nuevo episodio, como informa Meta en un comunicado.

Los oyentes, por su parte, pueden guardar los episodios que aparezcan en el 'feed' para poder escucharlos más tarde.