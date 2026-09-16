SK Hynix dice que no existen planes sobre el posible arriendo de una planta a Intel para fabricar en EEUU

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El gigante surcoreano de los chips SK Hynix ha indicado que todavía no existe un acuerdo cerrado sobre las informaciones publicadas de que comenzará a fabricar sus chips en Estados Unidos a través de un contrato de arrendamiento de un planta de Intel en el estado de Ohio.

La agencia Reuters informó sobre conversaciones entre SK Hynix e Intel para comenzar la producción en suelo estadounidense por primera vez, incluso ambas compañías podrían valorar la creación de una empresa conjunta, que incluiría a otras de empresas punteras de computación en la nube, para llevar a cabo su desembarco en el país norteamericano.

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"SK Hynix está explorando diversas opciones para fortalecer su competitividad global, pero aún no se han concretado planes ni acuerdos específicos. No se ha tomado ninguna decisión respecto a los dos escenarios mencionados en el artículo", ha respondido la compañía al respecto.

En este sentido, la firma ha especificado que no han concretado "nada" en relación a las cooperación con las empresas citadas en la noticia ni con la producción de chips de memoria en los Estados Unidos.

A pesar del desmentido, las acciones de SK Hynix han repuntado en la Bolsa de Seul por encima del 4% y los títulos de Intel se anotan un incremento cercano al 3,5% en las operaciones previas a la apertura del mercado estadounidense.

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