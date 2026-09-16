El Gobierno cede el Palacio de Hielo y del Automóvil al Thyssen para ampliar el museo y acoger la colección de Francesca

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El Gobierno cederá a la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza el Palacio de Hielo y del Automóvil de Madrid para la ampliación del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, que desplegará YBA 21, la colección de arte contemporáneo de la fundación creada por Francesca Thyssen. Un proyecto cuya rehabilitación será financiada y promovida por el Ministerio de Hacienda con un presupuesto estimado de más de 70 millones de euros, según ha anunciado este miércoles el ministro de Hacienda, Arcadi España.

El edificio, situado en la calle Duque de Medinaceli, será rehabilitado y contará con una superficie construida de alrededor de 19.500 metros cuadrados, además de un patio-jardín de unos 1.500 metros cuadrados destinado también a exposiciones y actos al aire libre.

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Durante su intervención, Arcadi España ha destacado el valor histórico y arquitectónico del inmueble, inaugurado en 1922 y considerado una de las primeras construcciones de España en emplear el hormigón armado. El edificio nació como centro social de la alta burguesía y albergó una pista de hielo en la que se disputó el primer partido de la historia de la Liga española de hockey sobre hielo.

Posteriormente, el edificio se utilizó al "servicio del país", como ha comentado el ministro, ya que, en un primer momento, acogió el Centro de Estudios Históricos y, posteriormente, en 1940, se convirtió en sede del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). El CSIC abandonó las instalaciones en 2007 y desde entonces el inmueble permanece sin uso.

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"Hoy le devolvemos una función a la altura de su historia", ha subrayado España, que ha explicado que el edificio compartirá también su uso con la sede en Madrid del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, que se sumará a la ya existente en Vitoria-Gasteiz.

"Cultura y memoria convivirán bajo un mismo techo, y las dos nos exigirán el mismo ejercicio: pararnos, mirar, preguntar y no pasar de lado", ha sostenido.