Lituania dice que el dron derribado por un caza de la OTAN era de origen ruso

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Riga, 16 sep (EFE).- El dron derribado el martes por un caza italiano de la misión de defensa aérea de la OTAN era un aparato no tripulado ruso de tipo Gerbera, probablemente desviado por Ucrania a través de medidas de guerra electrónica, dijo este miércoles el presidente lituano, Gitanas Nauseda.

"Según las informaciones disponibles, era un dron de tipo Gerbera", dijo Nauseda en declaraciones recogidas por la cadena pública LRT, en las que subrayó que "probablemente, no fue una acción deliberada contra Lituania", sino que el objetivo del dron se hallaba en territorio ucraniano.

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El presidente lituano indicó que el examen de los restos del dron, recuperados cerca de un pueblo a una veintena de kilómetros de Kaunas, la segunda mayor ciudad del país báltico, todavía no ha concluido, pero que los componentes electrónicos podrían revelar más detalles sobre el origen y la misión del dron.

"Parece que será posible recuperar la información y determinar muchos más datos", dijo Nauseda.

Al mismo tiempo, el presidente advirtió de que podrían darse más incidentes similares en Lituania, como efecto colateral de la guerra de Rusia contra Ucrania.

"Lo más importante es que seamos capaces de detectarlos a tiempo, esperamos que también en el territorio de los países vecinos, para que podamos reaccionar más rápidamente", afirmó.

También destacó que la cercanía de la capital lituana, Vilna, a la frontera de Bielorrusia, desde donde el dron entró al espacio aéreo lituano, es un factor a la hora de planificar las defensa aérea.

"Debido a nuestras circunstancias geográficas, no tenemos mucho tiempo para prepararnos", dijo Nauseda, que abogó por desarrollar sistemas de defensa aérea alternativos al uso de cazas y a la destrucción de drones con misiles caros y sofisticados.

"Existe una amplia gama de sistemas de defensa aérea de corta alcance de intercepción de drones y hay que ponerlos en práctica lo antes posible", declaró el presidente lituano.

El ministro de Defensa de Lituania, Robertas Kaunas, anunció la víspera que el dron derribado portaba una carga explosiva que fue neutralizada por artificieros.

En los últimos meses se han producido varios incidentes de drones en los tres países bálticos, incluido el ocurrido en mayo, cuando dos vehículos aéreos no tripulados impactaron contra una instalación de almacenamiento de petróleo vacía en la localidad de Rezekne, en el este de Letonia.EFE

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