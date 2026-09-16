Rusia ataca un tren que salió de Kiev y Ucrania pide a sus socios que envíen locomotoras

Guardar

Kiev, 16 sep (EFE).- Rusia continuó este miércoles su campaña de ataques a trenes que conectan la capital ucraniana con el resto del país y con el extranjero con un bombardeo a un tren que cubría la ruta entre Kiev y Mikoláyiv, en el sur del país, anunció el jefe de la empresa nacional de ferrocarriles ucraniana, Oleksandr Pertsovski.

El tren fue evacuado a tiempo y no hubo muertos ni heridos, según Pertsovski, que calificó de “terroristas” los ataques que está llevando a cabo Rusia contra trenes ucranianos de pasajeros.

PUBLICIDAD

Según dijo en la víspera el ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga, las fuerzas rusas han destruido o dañado unas 500 locomotoras de la empresa nacional de trenes ucraniana, Ukrzaliznytsia, desde el comienzo de la guerra.

Sibiga recordó en su mensaje el ataque ruso a la locomotora de un tren de pasajeros que se encontraba a apenas dos kilómetros de la frontera con Polonia y urgió a los socios de Ucrania a enviar de forma urgente locomotoras compatibles con el ancho de vía de 1.520 milímetros predominante en Ucrania, para que los trenes puedan seguir desempeñando el papel clave que tienen en el sistema de movilidad del país.

PUBLICIDAD

El jefe de la diplomacia ucraniana pidió asimismo ayuda económica para que Ucrania pueda comprar nuevas locomotoras.

En su discurso de anoche a la nación, el presidente Volodímir Zelenski anunció sin dar más detalles “contratos adicionales” para adquirir sistemas que protejan la infraestructura ferroviaria y los pasos fronterizos con países de la UE y con Moldavia, que también han sido atacados de forma recurrente por Rusia en las últimas semanas.

PUBLICIDAD

Zelenski había anunciado previamente, tras reunirse con su cúpula militar y política, una reorganización de las patrullas móviles que derriban drones desde camionetas, para proteger mejor infraestructuras como las ferroviarias.

El presidente ucraniano anunció recursos adicionales para garantizar el funcionamiento de la red ferroviaria y nuevas combinaciones de autobuses y trenes para responder a la situación creada por los ataques rusos a la logística ucraniana, así como la activación de rutas logísticas alternativas hacia el frente.

PUBLICIDAD

Los trenes ucranianos son vitales para el movimiento de civiles, soldados, mercancías y equipamiento militar.

Rusia ha intensificado sus ataques a infraestructura ferroviaria ucraniana al tiempo que golpea con creciente frecuencia pasos fronterizos, gasolineras en la retaguardia ucraniana e instalaciones de la cadena de distribución de supermercados y otros negocios minoristas en territorio enemigo. EFE

PUBLICIDAD