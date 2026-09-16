El ministro de Defensa de China pide estar alerta ante las tendencias "militaristas y revisionistas"

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El ministro de Defensa de China, Dong Jun, ha subrayado este miércoles que el país debe mantenerse alerta frente a las tendencias y distintas vertientes de "hegemonismo, militarismo y revisionismo".

En declaraciones desde el foro de seguridad Xiangshan que se celebra en Pekín, el titular de Defensa ha reiterado la posición de China de que el país debe aprender las lecciones de la historia, en referencia a las denuncias de un mayor militarismo por parte de Japón, en especial tras la llegada al poder de la primera ministra, Sanae Takaichi.

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"Las dolorosas lecciones de las guerras mundiales y las tragedias provocadas por los conflictos y las turbulencias actuales advierten de que prevenir las crisis antes de que estallen constituye un enfoque aún más crucial para la gestión de la seguridad", ha argumentado Dong, en declaraciones recogidas por la agencia Xinhua.

El titular de Defensa ha hecho un llamamiento a defender el multilateralismo, insistiendo en que resulta clave para mantener la estabilidad. De esta forma, ha señalado a Naciones Unidas como el eje central para un orden internacional basado en el Derecho Internacional.

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Así, se ha abierto a que China apoye la construcción de las Fuerzas Armadas de terceros países. "Ahora que el Ejército chino está a punto de celebrar su centenario, estamos acelerando nuestro impulso de modernización. Estamos listos para compartir nuestra experiencia y filosofía en la construcción y gestión de las Fuerzas Armadas con todas las partes", ha asegurado Dong.

En este sentido, ha apuntado a la "cooperación práctica" con otros países "para generar resultados más tangibles y lograr el éxito mutuo".

Al hilo, tras la crisis vivida en la frontera con Nepal por la devastadora riada registrada el 26 de agosto, que dejó más de 1.400 muertos y un millar de desaparecidos en ambos países, Dong ha subrayado que el Ejército chino "está dispuesto a hacer todo lo posible y brindar ayuda donde sea necesario".

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"Llevaremos a cabo activamente advertencias tempranas conjuntas para desastres, respuesta a emergencias, asistencia humanitaria y cooperación en seguridad pública, y apoyaremos el desarrollo y la seguridad de todos los países mediante acciones concretas", ha ahondado.