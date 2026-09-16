Partido pacifista ruso excluido de elecciones critica propuestas de oposición en exilio

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Moscú, 16 sep (EFE).- El líder del partido opositor ruso Yábloko, la única formación política que se opone a la guerra en Ucrania, Nikolái Ribakov, arremetió contra las recientes propuestas de la oposición rusa en el exilio para las próximas elecciones, con el fin de evitar que Rusia Unida revalide la mayoría constitucional.

Durante un encuentro con los partidarios de Yábloko en San Petersburgo cuyas imágenes fueron difundidas este miércoles por el canal de Telegram Varlamov News, Ribakov se opuso al llamado 'voto inteligente', propuesta hecha el pasado lunes por Yulia Naválnaya, viuda del fallecido líder opositor Alexéi Navalni, y el activista y popular comentarista Maxim Kats.

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Esta iniciativa consiste en votar por los partidos oficialistas rusos que tengan más oportunidades de desbancar a Rusia Unida, y es la misma estrategia presentada años antes por el propio Navalni.

El líder de Yábloko rechazó esta propuesta, al señalar que esto significaría apoyar a políticos que han enviado a los militantes de su formación a la cárcel y han apoyado la guerra en Ucrania.

"Ahora algunos de ustedes han aplaudido con alegría (a la propuesta de la oposición en el exilio). ¿A qué aplaudís? Ustedes aplauden a quienes me llaman a cometer una bajeza y a que la cometan ustedes mismos", dijo.

El apoyo a la llamada oposición sistémica implica "votar por personas que condujeron a la muerte a personas en Rusia y Ucrania (...) a seguirlas como corderos, al son de su flauta".

"Esta responsabilidad no recaerá sobre ellos, sino en ustedes. Personalmente en ustedes", añadió, al recordar que Navalnaya y Kats "están en el extranjero, pero nosotros estamos aquí (...) Esto termina con la muerte de gente y penas de cárcel. Ellos están en el extranjero y les manipulan".

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Anteriormente Yábloko, que podrá participar por listas en una sola elección regional tras ser excluido de la lista de partidos y de casi todas las listas regionales, propuso a sus partidarios estropear las papeletas en los colegios en los que no estén sus candidatos a las asambleas locales.

"Nos dirigimos a ustedes con nuestro plan B, el plan de la vergüenza, la paz y la responsabilidad cívica. En los próximos días cada uno de ustedes deberá no solo ir al colegio electoral, sino hacer su propia elección moral", escribió la formación política en su portal oficial al anunciar esta nueva modalidad de boicot.

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Esta estrategia se diferencia drásticamente por el "voto inteligente" propuesto hace varios años por Navalni, que llamaba a votar por partidos oficialistas formalmente opositores para arrebatarle la mayoría a Rusia Unida.

El único partido opositor legal de Rusia ha denunciado en las últimas semanas toda clase de presiones desde que el Tribunal Supremo ruso excluyera hace un mes a Yábloko de las elecciones a la Duma o cámara de diputados federal por listas de partidos.

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Además, otra veintena de candidatos por circunscripciones han tenido que abandonar la carrera electoral tras ser acusados de extremismo, desprestigio de las Fuerzas Armadas u otras violaciones, que el partido considera políticamente motivadas.

Con todo, Yábloko continúa su campaña a favor del cese de las hostilidades y el inicio de negociaciones en Ucrania con el lema 'Por la paz y libertad', lo que contrasta con el 'Todo por la Victoria' del partido del Kremlin, Rusia Unida.

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Según los sondeos del Centro Levada, un 59 % de los rusos aboga por el inicio de negociaciones de paz, pero el presidente ruso, Vladímir Putin, insiste en proseguir las acciones militares hasta tomar, como mínimo, todo el Donbás.

La oposición en el exilio ha llamado abiertamente a los rusos a votar por los candidatos de Yábloko en aquellas circunscripciones en donde la Justicia aún les permite concurrir. EFE